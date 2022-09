Ciclamino: perché si affloscia? Tutti i motivi e i rimedi per rimetterlo in forma

Sui balconi e sulle terrazze abruzzesi iniziano a fare capolino i ciclamini, piante perfette per la stagione fredda, colorate e facili da coltivare.

Tuttavia è possibile assistere a un fenomeno tutt’altro che simpatico, ovvero l’afflosciamento dello stelo. Cosa fare in caso di ciclamino floscio?

Il ciclamino è una pianta dagli steli scuri con fiori colorati – fucsia, rossi, bianchi – che puntano verso l’alto. Se si afflosciano, qualcosa non va. L’aspetto cadente della pianta è causato da alcuni errori di coltivazione.

Vediamo quali sono per evitare che il proprio ciclamino si afflosci e abbia un aspetto cadente e morente.

Nuovo ambiente

Innanzitutto è importante, dopo aver acquistato la pianta, attendere che il ciclamino si assesti nella propria casa. Deve abituarsi al nuovo ambiente, alle nuove condizioni, quindi semplicemente deve acclimatarsi per reagire bene a luce, temperatura e umidità. Deve conoscere la sua nuova casa.

Il ciclamino deve essere coltivato alla luce e lontano da fonti di calore.

Quantità di acqua

Se gli steli si afflosciano, potrebbe essere un problema di poca acqua. Il terreno non deve essere mai secco; se lo fosse, innaffiate e in pochi minuti, o nel giro di qualche ora, si riprenderà. Attenzione però a non bagnare mai fiori e foglie.

È anche possibile che il ciclamino riceva troppa acqua, che provoca il marciume delle radici. Ciò che conta non è bagnare tanto, ma solo tenere il terriccio umido.

Luce solare

Altro problema del ciclamino floscio è la luce: ha bisogno di molta luce, se ne ha poca, si affloscia. In tal caso, bisogna spostare la pianta in pieno sole, meglio se esposta al sud.