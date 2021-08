Aloe vera, come coltivarla

coltivata in casa. È una pianta bella e utile, alleata di bellezza e di benessere.

Per coltivare l’aloe vera in casa bisogna, però prestare attenzione a tutta una serie di aspetti fondamentali.

Aloe vera: informazioni

L’aloe vera è una pianta originaria dell’Africa, ama il clima caldo e secco, mentre non resiste bene alle temperature troppo gelide.

Conviene coltivarla in vaso così in inverno sarà possibile metterla al riparo. Questo perché, a causa del troppo freddo, l’acqua al suo interno congelerebbe e potrebbe subire uno shock termico.

Per mettere l’aloe in vaso consigliamo uno strato di ghiaia di almeno 2 o 3 centimetri per permettere all’acqua in eccesso di essere assorbita e non correre il rischio di far marcire le radici.

Proprio perché ricca di acqua, non va innaffiata spesso.

Gel di aloe

Il gel di aloe vera è portentoso, ma si può usare solamente se la pianta ha almeno 3 anni.

Per ottenere il gel di aloe vera, bisogna recidere una foglia dal basso e poi inciderla lungo il contorno. Tagliarla in un punto e far uscire il gel, oppure tagliare la foglia in due per prelevarne tutto il contenuto con un cucchiaio. Il gel potrà poi essere conservato in frigorifero in un barattolo di vetro ben chiuso per circa due settimane.

Di seguito vi illustriamo dei modi per usare il gel di aloe vera e trarne il massimo beneficio:

Impacco per capelli: applicato prima dello shampoo deve essere lasciato agire per 15-30 minuti prima di sciacquare così da ottenere capelli morbidi e setosi. Il prodotto, inoltre, può essere un valido sostituto naturale del gel; Crema viso: idratante e leggera, l’Aloe Vera può essere utilizzata in estate come sostituta della crema viso e corpo; Crema antiscottature: adatta per alleviare le scottature, l’Aloe deve essere applicata sulla pelle arrossata dal sole e in pochi minuti si avrà una sensazione rinfrescante e di benessere; Crema contro i brufoli: il gel è un prodotto disinfiammante e cicatrizzante ideale nel caso in cui si ha l’acne o piccoli brufoletti. La consistenza trasparente permette di applicarla in qualsiasi momento della giornata senza che sia visibile; Maschera antiforfora: il problema antiestetico può creare imbarazzi, ma con l’Aloe può essere risolto facilmente. Basta cospargere il cuoio capelluto con un cucchiaio di prodotto, massaggiarlo mente viene applicato e dopo averlo lasciato agire per circa 30 minuti è possibile procedere con lo shampoo; Antinfiammatorio gengivale: le proprietà antibatteriche e antimicrobiche del gel sono il rimedio efficace contro le infiammazioni alle gengive, è sufficiente applicare e massaggiare il prodotto sulla zona interessata. L’Aloe inoltre, può essere utilizzata come collutorio naturale. Non dobbiamo fare altro che diluire un cucchiaio di gel all’interno di un bicchiere d’acqua e aggiungere un pizzico di bicarbonato per avere un prodotto 100% naturale; Antizanzare: il prurito e il rossore derivato dalle punture di zanzare può essere fastidioso, ma per ridurre gli effetti possiamo applicare il gel del tutto naturale sulla parte interessata; Disinfettante: igienizzare le mani spesso è importante, per farlo con un prodotto green, possiamo utilizzare il gel di Aloe Vera. Se vogliamo avere un prodotto profumato, possiamo aggiungere alcune gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree.

