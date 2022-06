Risparmio energetico e sicurezza: i vantaggi della Smart Home

Tra gli ambienti maggiormente interessati dai processi di digitalizzazione, c’è indubbiamente quello domestico. Negli ultimi anni, infatti, le nostre case hanno iniziato a popolarsi dei cosiddetti elettrodomestici smart. Di che cosa si tratta? Della versione 2.0 – intelligente e connessa – dei tradizionali elettrodomestici.

Grazie alla possibilità di connettersi alla rete via WiFi, gli elettrodomestici smart – frigorifero, condizionatore, lavastoviglie, lavatrice, televisore ecc. – da un lato possono essere controllati da remoto, dall’altro possono comunicare tra di loro o con altri dispositivi.

Smart Home: la digitalizzazione dell’ambiente domestico

I benefici generati da una rete di elettrodomestici intelligenti sono immediati e tangibili. Prendiamo ad esempio la lavatrice smart: un simile elettrodomestico può essere avviato da remoto tramite dispositivo mobile così da azionare il ciclo di lavaggio nella fascia oraria più conveniente in termini di consumo energetico.

Discorso simile vale per condizionatori, sistemi di riscaldamento e tapparelle: la gestione a distanza permette da un lato di ottimizzare i consumi con un conseguente risparmio energetico e quindi economico, dall’altro consente al proprietario di casa un controllo remoto dell’ambiente domestico.

Il grande e principale vantaggio dei sistemi di domotica sta quindi nell’ottimizzazione energetica: accendendo, spegnendo e regolando da remoto gli elettrodomestici o utilizzando i sistemi di smart living per il controllo dei consumi è infatti possibile efficientare l’uso dell’energia con un conseguente risparmio in bolletta.

L’importanza di una connessione adeguata

Efficienza energetica, ma non solo: l’avvento degli elettrodomestici 2.0 ha cambiato anche le modalità di intrattenimento. Pensiamo alla Smart TV: grazie a sistemi integrati e alla connessione alla rete via WiFi questi apparecchi consentono all’utente di accedere ai contenuti multimediali delle piattaforme streaming, di navigare su internet, di scaricare app e di cimentarsi in giochi online.

Chiaramente, condizione necessaria dei sistemi di domotica è una connessione internet adeguata, che da un lato permetta il collegamento simultaneo dei dispositivi alla rete e che dall’altro garantisca una stabilità tale da consentire il loro regolare funzionamento.

E qui entra in gioco il 5G: questa tecnologia, infatti, rappresenta a detta degli esperti il futuro dell’Internet of Things nonché un punto di svolta nel processo di digitalizzazione degli oggetti. Non solo: in virtù della bassa latenza, il 5G è la soluzione tecnologica ideale per supportare i sistemi di domotica di una Smart Home, riducendo sensibilmente il rischio di interruzione del funzionamento degli elettrodomestici.

