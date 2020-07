Piano cottura a induzione: perché sceglierlo, vantaggi e svantaggi

Anche se i cari fornelli a gas li conosciamo benissimo, il piano cottura a induzione sta riscuotendo sempre più successo nelle abitazioni moderne, in cui la domotica è la vera protagonista.

La totale assenza di fiamme, utili per cucinare e scaldare i cibi, è la principale caratteristica di questo elettrodomestico contemporaneo. Questo si presenta come una superficie liscia, quindi anche facilissima da pulire, e si attiva creando un campo elettromagnetico, che si aziona grazie all’induttore. Le correnti elettriche danno vita all’energia, che si trasforma in calore e riscaldano la superficie della pentola, permettendo in questo modo di cucinare gli alimenti.

Vantaggi del piano cottura a induzione

Il piano cottura a induzione è innanzitutto uno strumento di design, ma oltre all’estetica c’è di più.

È sicuro: l’assenza di fiamme è l’ideale se in casa ci sono bambini.

Si pulisce facilmente: basta passare un panno umido e il gioco è fatto.

È veloce: la cottura degli alimenti è di fatto più rapida.

Non c’è alcun pericolo di fughe di gas.

Controllo della temperatura: il display digitale ci consente di verificare l’esatta temperatura, senza ricorrere eventualmente a un termometro da cucina.

Bolletta sotto controllo: i consumi, rispetto all’uso del gas, sono minori.

Piano cottura a induzione: svantaggi

Purtroppo il piano cottura a induzione presenta comunque qualche svantaggio di cui tenere conto:

il costo, che è superiore rispetto a un piano cottura a gas;

aumento di potenza elettrica, perché usando più fornelli e anche altri elettrodomestici, bisognerà richiedere un adeguamento;

pentole speciali, perché non tutte vanno bene, quindi è importante acquistare solo quelle adatte.

