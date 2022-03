Forno a microonde: quali sono gli alimenti da non cucinare?

È piccolo, contenuto ma estremamente potente, un vero e proprio salva-cena per tante persone. Parliamo del forno a microonde, un elettrodomestico che può essere free standing o incassato, che riserva tantissimi vantaggi ma nel quale non si possono cucinare tutti gli alimenti.

Per evitare inutili errori, che potrebbero costare qualche problema di salute, scopriamo quali cibi non cucinare nel microonde e quali sono i plus di questo elettrodomestico.

Come funziona

Il microonde si basa sul processo di riscaldamento dei cibi attraverso il magnetron; questo trasforma le onde elettromagnetiche in radiazioni a bassa energia. Le radiazioni si diffondono agendo su molecole d’acqua, lipidi e carboidrati. I cibi si cuociono più rapidamente, in modo omogeneo.

Tipi di cottura

Il forno a microonde è dotato di vari tipi di cottura:

statica;

ventilata;

ventilata e microonde;

con grill;

microonde con grill;

a vapore.

Programmi

Dal punto di vista dei programmi, ci sono diverse soluzioni estremamente comode, come scongelamento, riscaldamento, crisp (per pietanze croccanti) e altri programmi preimpostati.

Funzioni necessarie

Prima di acquistare il proprio forno a microonde, è bene verificare che abbia una serie di funzioni pratiche, come segnali acustici, blocco di sicurezza e blocco del piatto rotante e pulizia automatica, che utilizza il vapore.

5 cibi da non cuocere nel forno a microonde

Ci sono alcuni cibi che è meglio non cuocere nel microonde, perché si potrebbero generare reazioni negative.

Uova. Se riscaldate, possono diventare tossiche. Potrebbero anche esplodere nel microonde.

Patate. Nel microonde le patate si possono cuocere, ma senza buccia. Evitare di riscaldare quelle già cotte, perché c’è possibilità di botulismo.

Pollo. Cuocere il pollo nel microonde potrebbe non essere una buona scelta, perché non cuoce in profondità questo tipo di carne.

Funghi. Le alte temperature del forno a microonde possono alternare la composizione proteica dei funghi.

Spinaci. Tutti gli alimenti a foglia verde contengono ioni nitrati e con le alte temperature si trasformano in nitrosamine, potenzialmente cancerogene.

