Come scegliere la lavastoviglie giusta e adatta alle proprie esigenze

Elettrodomestico ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la lavastoviglie è diventata per molti indispensabili, sia per grandi famiglie che per single. Adatta per risparmiare tempo e inutili sprechi di acqua, è perfetta sia per lavare perfettamente pentole e padelle molto sporche che calici e bicchieri di ogni tipo. Infatti presenta vari tipi di lavaggi, più o meno lunghi, che sfruttano diverse temperature a seconda delle esigenze.

In commercio ce ne sono moltissime, di tanti marchi e prezzi, ma come scegliere la lavastoviglie giusta? Per riuscirci, bisogna conoscere le caratteristiche dei diversi modelli in vendita.

Tipologie di lavastoviglie

Esistono essenzialmente tre tipologie di lavastoviglie in commercio:

lavastoviglie standard – dimensioni 80x60x60 cm, lava da 14 a 16 coperti

lavastoviglie slim - dimensioni medie sono 80x45x60 cm

lavastoviglie compatta – molto piccola, si può posizionare anche sul piano di lavoro, lava da 4 a 6 coperti

Incasso o libera installazione

Meglio una lavastoviglie a incasso o a libera installazione? Se quest’ultima si inserisce dove si vuole e necessita di pochi accorgimenti, quella a incasso da inserita nel mobile e l’anta deve essere ancorata al pannello. È anche possibile scegliere la lavastoviglie parzialmente integrata, che si inserisce quindi nel mobile ma ha un suo pannello con comandi a vista.

Programmi della lavastoviglie

Ci sono vari programmi all’interno delle lavastoviglie in commercio. Oltre a quelli indispensabili, a cominciare dall’auto (con prelavaggio e asciugatura) ce ne sono tanti altri.

Baby care. Si tratta di un lavaggio ad altissime temperature, in grado di rimuovere il 99,9% di batteri. È utile, infatti, anche per lavare e igienizzare i giocattoli.

Cristalli. Un programma pensato per bicchieri in vetro e cristalli, che sono ultra delicati e sui quali è meglio non lasciare aloni.

Eco. Si svolge a basse temperature e usa poca acqua.

Mezzo carico. È un lavaggio più breve degli altri e consuma meno acqua ed elettricità.

Silenzioso. Un programma che riduce il livello di decibel della lavastoviglie, adatto soprattutto quando i piatti sono mediamente sporchi.

Caratteristiche extra

Ci sono anche altre caratteristiche che rendono una lavastoviglie migliore di un’altra:

Cestelli regolabili: sono dotati di leve che permettono di alzare e abbassale il cesto per facilitare l’inserimento di pentole e padelle

Asciugatura a Zeolie: alcuni modelli di ultima generazione hanno all’interno questo particolare programma che raccoglie l’umidità della vasca rilasciando il calore per facilitare l’asciugatura di piatti o bicchieri

Display digitale: ci informa sullo stato del programma e su eventuali problemi dell’elettrodomestico

Illuminazione a led: permette di illuminare l’interno della lavastoviglie e avere una visione migliore

Spegnimento automatico: la lavastoviglie si spegne alcuni minuti dopo il termine del programma

Sistema wi-fi: alcuni modelli di ultima generazione si collegano a smartphone e tablet per poterli utilizzare anche da remoto

