Bonus domotica: cos’è e come ottenere una casa sempre più smart

La domotica è ormai da tempo entrata in molte abitazioni e lo farà sempre di più. Sistemi sempre più smart non adatti solamente ai giovanissimi e amanti delle ultime tecnologie ma, soprattutto, a chi ne ha necessariamente bisogno.

Tra le tante agevolazioni proposte quest’anno, c’è anche il bonus domotica, per risparmiare sulle apparecchiature per il controllo da remoto.

Rientra nell’ecobonus per il miglioramento energetico della casa. Vediamo in cosa consiste e come usufruirne.

Come funziona il bonus domotica

Il bonus domotica consiste in un’agevolazione del 65% delle spese effettuate per l’acquisto di sistemi e apparecchiature di controllo domestico da remoto.

Per ottenerlo si può scegliere:

il credito di imposta, erogato tramite dichiarazione dei redditi;

lo sconto in fattura;

la cessione del credito di imposta a terzi.

Nella detrazione rientrano spese di acquisto e installazione di dispositivi legati alla domotica.

Beneficiari

Possono beneficiare del bonus domotica, che ricordiamo rientra nell’ambito dell’ecobonus:

persone fisiche che sostengono le spese o sono proprietarie degli immobili in cui si effettuano le installazioni (anche i conviventi more uxorio);

contribuenti che hanno conseguito il reddito di impresa;

associazioni;

enti pubblici e privati;

istituti autonomi che gestiscono case popolari;

cooperative di abitazioni;

chi esercita arti e professioni e imprenditori, nel caso di immobili strumentali.

Termine del bonus

Si può richiedere il bonus fino al 31 dicembre 2021. Per ottenerlo bisogna dimostrare le spese effettuate, mostrando pagamenti con metodi tracciabili.

