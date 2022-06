Come riparare un condizionatore che non si accende con il fai da te

È ormai difficile pensare di trascorrere l’estate senza utilizzare il condizionatore. Aiuta sia sul posto di lavoro che in casa. Tuttavia richiede una corretta e continuativa manutenzione, da effettuare soprattutto prima dell’accensione. Può capitare che non si accenda più e quindi bisogna ricorrere all’aiuto di un esperto. Oppure si può provare a ripararlo con il fai da te.

Se il display non funziona

Se sul condizionatore non si accende il display, bisogna verificare innanzitutto se l’apparecchio è collegato alla corrente elettrica. Se correttamente alimentato, si deve controllare lo spegnimento del pulsante di accensione.

In alternativa potrebbe essere un guasto al telecomando, ma in tal caso è possibile accendere il condizionatore manualmente oppure scaricando sul proprio smartphone l’apposita app della casa madre.

Se il condizionatore non raffredda

Un malfunzionamento davvero importante: se il condizionatore non raffredda diventa un grande problema. Tuttavia si può risolvere effettuando la pulizia dei filtri, che andrebbero puliti un paio di volte all’anno. Se intasati, non fanno passare l’aria. Vanno lavati e fatti asciugare all’aria, poi rimontati.

Guasti tecnici

Se il condizionatore non si accende per un possibile guasto tecnico, bisogna individuarne la causa aiutandosi con il libretto di istruzioni. Qui saranno anche spiegate le procedure per rimetterlo in moto. Tra le cause:

Fusibile saltato : in questo caso le parti coinvolte sono quelle elettroniche. Per verificare che il problema sia realmente quello, dobbiamo effettuare un test di continuità utilizzando un multimetro. Se l’apparecchio emette un segnale acustico vuol dire che i fusibili sono al loro posto, in caso contrario bisogna sostituirli e se non siamo esperti di fai da te, meglio consultare un tecnico

: in questo caso le parti coinvolte sono quelle elettroniche. Per verificare che il problema sia realmente quello, dobbiamo effettuare un test di continuità utilizzando un multimetro. Se l’apparecchio emette un segnale acustico vuol dire che i fusibili sono al loro posto, in caso contrario bisogna sostituirli e se non siamo esperti di fai da te, meglio consultare un tecnico Problemi al condensatore : anche in questo caso il multimetro, ci permette di capire se il problema risiede nel motore, se il suono emesso è intermittente allora il condensatore potrebbe essere sporco. Per pulirlo basta alzare il coperchio, eliminare la polvere e ogni detrito dal pezzo e rimontarlo. In caso contrario se il condensatore di spunto è pulito, vuol dire che è rotto e deve essere sostituito

: anche in questo caso il multimetro, ci permette di capire se il problema risiede nel motore, se il suono emesso è intermittente allora il condensatore potrebbe essere sporco. Per pulirlo basta alzare il coperchio, eliminare la polvere e ogni detrito dal pezzo e rimontarlo. In caso contrario se il condensatore di spunto è pulito, vuol dire che è rotto e deve essere sostituito Gas scarico : un’altra causa del mal funzionamento del condizionatore può essere dovuta alla mancanza di gas al suo interno ad esempio per colpa di una perdita. Per verificare che la causa sia quella, basta vedere se sulla parete ci sono delle macchie di muffa. Se sono presenti è bene chiamare un esperto

: un’altra causa del mal funzionamento del condizionatore può essere dovuta alla mancanza di gas al suo interno ad esempio per colpa di una perdita. Per verificare che la causa sia quella, basta vedere se sulla parete ci sono delle macchie di muffa. Se sono presenti è bene chiamare un esperto Guasto al termostato: il suo mancato funzionamento può portare il blocco dell’accensione del condizionatore, per aggiustarlo è sufficiente modificare le impostazioni sul pannello di gestione

