Sorpreso in auto con un'amica con la patente revocata nonostante dovesse stare in detenzione domiciliare, arrestato

Un uomo di 36 anni è stato tratto in arresto dalla polizia stradale del Distaccamento di Piano d'Orta dopo un controllo eseguito in via Aterno a Pescara ieri pomeriggio, giovedì 6 gennaio.

Il 36enne pescarese era in automobile insieme a una donna di 40 anni, che all'esito delle verifiche risultava essere in possesso di patente di guida revocata, e un altro uomo.

Invece a carico del 36enne è risultato un provvedimento di detenzione domiciliare ancora in atto per espiazione residua di pena riferibile a condanna per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questa ragione è stato posto in stato di arresto per il reato di evasione e il pm di turno ne ha disposto l'accompagnamento nel luogo di detenzione, a Pescara, nonché il giudizio con rito direttissimo per la mattinata odierna.