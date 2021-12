Puntale per l’albero di Natale fai da te: 5 idee facili e veloci

Personalizzare la propria casa con decorazioni originali non è poi così difficile se si hanno le idee giuste e un po’ di tempo per metterle in pratica. Una di queste potrebbe essere quella di fare il puntale per l’albero di Natale fai da te. Vediamo come crearne uno.

Puntale origami

L’origami è una tecnica molto precisa ed elegante, anche rilassante, ideale sia per realizzare un puntale fai da te che altre decorazioni per l’albero di Natale. Per creare un puntale origami a forma di albero servono:

carta per origami

forbici

compasso

sfera di legno con foro centrale

bastoncino di legno

Con un compasso realizziamo dei cerchi di varie dimensioni e poi li ritagliamo. Pieghiamo a metà i dischi e continuiamo fino a che possiamo, poi tagliamo la punta. Prendiamo la sfera di legno con foro centrale, infiliamo il bastoncino all’interno e infiliamo i dischi, dai più grandi ai più piccoli, sul bastoncino.

Puntale con le pigne

Le pigne sono perfette per realizzare un bel puntale. In questo caso a forma di stella. Occorrono:

9 pigne piccole

colla a caldo

spugnetta

tempera bianca

Cartoncino

forbici

nastrino

Intingiamo la spugna nella tempera bianca e tamponiamo le pigne colorandole di bianco. Disegniamo su un cartoncino un cerchio abbastanza grande da contenere 8 pigne disposte a raggiera. Tagliamo il cartoncino e incolliamo al centro la pigna più piccola e le altre disposte in modo circolare. Dietro il cartoncino incolliamo il nastro per inserirlo sul ramo dell’albero.

Fiocco di Natale luminoso

Uno dei puntali più facili: realizzare un fiocco di Natale utilizzando:

catena di micro led

nastri di differenti altezze

spago

forbici

Tagliamo due strisce di nastro di 5 metri, arrotoliamole su se stesse creando due ovali di 33 cm e 16 cm. Facciamo lo stesso con la striscia di led così da creare un ovale da 30 cm.

Leghiamo ogni ovale con spago alla metà e poi li apriamo per far prendere volume. Uniamo i tre fiocchi tra loro e poi posizioniamo il tutto sulla punta dell’albero. Accendiamo le luci e il gioco è fatto.

Puntale di luci

Vediamo ora come fare un puntale luminoso a forma di stella. Occorrono:

cartoncino

forbici

filo di spago

catena di luci

Con il cartoncino creiamo una sagoma di stella, ritagliamo e sulle punte facciamo dei fori grandi e piccoli. Dalla punta della stella avvolgiamo il filo di spago fino a ricoprirla tutta. Sistemiamo le piccole lucine per non farle muovere, posizioniamo il puntale sull’albero e accendiamo.

Puntale intrecciato

Infine vi proponiamo una stella intrecciata da fare con

2 cartoncini glitterati del colore che preferiamo (30×30 cm)

forbici

colla a caldo

Tagliamo il cartoncino creando 20 strisce da 1 centimetro. Pieghiamole in due e segniamo il centro. Posizioniamo le stelle a forma di croce e incolliamo. Sulla croce posizioniamo poi 4 strisce verticali e 4 orizzontali. Le intrecciamo e le alterniamo. Blocchiamo tutto con la colla a caldo.

A questo punto avremo ottenuto una scacchiera, posizioniamola davanti a noi a rombo e partendo dal basso prendiamo la striscia di destra e quella di sinistra, unendo la punta con la colla a caldo. Ripetiamo il passaggio per ogni angolo così da ottenere delle punte arrotondate. Rifacciamo lo stesso con l’altro cartoncino.

Posizioniamo le sue parti una sull’altra per ottenere una stella a otto punte.

