Natale: le decorazioni 2021 per addobbare ogni angolo della propria casa

Il rosso è il colore tipico delle festività ma le decorazioni di Natale 2021 sono declinate anche in altri colori oltre che materiali e dettagli unici e imperdibili. Quali sono le nuove tendenze? Non resta che scoprirlo, così da riuscire ad allestire ogni angolo della propria casa a tema natalizio.

Ghirlande di Natale

Le ghirlande natalizie, che si possono acquistare già pronte o realizzare fai da te, sono sicuramente il biglietto da visita di un’abitazione, luci da esterno escluse.

Motivo per cui si può decorare la porta già dall’esterno o anche la zona d’ingresso con una bella ghirlanda fatta di rami e bacche, palline di Natale metallizzate o qualsiasi altro tipo di decorazione preferite.

Tessili natalizi

Ci sono tanti tipi di tessuti che si possono prestare a varie tipologie di addobbi e decorazioni. Iniziamo con i copricuscini, sia tartan che a tema Natale, che possono andare a sostituire quelli che solitamente decorano divano e poltrone.

Con lo stesso materiale si possono realizzare runner e tovaglie ma anche tante altre decorazioni a tema.

Addobbi

Tra gli addobbi di Natale che andranno per la maggiore troverete numerose decorazioni vintage, perfette per allestire una casa natalizia bella e ricercata e ottenere un’atmosfera d’altri tempi. Spazio, dunque, a personaggi di ceramica e in legno ma anche casette da illuminare da posizionare sopra i mobili.

Centrotavola di Natale

Chiunque ospiterà pranzi o cene di Natale dovrebbe dotarsi di un bel centrotavola, realizzabile anche fai da te con pigne, bacche, noci e rametti, così da rendere l’atmosfera rustica ed elegante al tempo stesso.

Colori di Natale

Rosa e viola sono i colori di tendenza di questo Natale 2021, insieme al verde, ma a sorpresa quest’anno torna a conquistare un posto d’onore anche il rosso, perfetto per tutti gli amanti dello stile tradizionale.

