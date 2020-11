Natale 2020: tutte i colori di tendenza per addobbare l’albero

Quest’anno molte persone, per via delle chiusure e delle limitazioni, hanno decorato l’albero di Natale in anticipo, già a metà novembre. Se ancora non l’avete fatto e state rispettando le tradizioni – gli allestimenti natalizi si fanno l’8 dicembre, di solito – allora può tornare utile sapere come districarsi tra le tante tendenze che riguardano i colori moda per le decorazioni per il Natale 2020.

Il bianco protagonista delle decorazioni

Altro che oro e argento, che comunque non sono da buttare via: tra i colori di tendenza per l’albero di Natale 2020 spicca il bianco. È una scelta elegante e di stile, perfetta per dare un tocco candido all’ambiente e che ben si sposa, insieme alle palline in vetro trasparente, su alberi di Natale innevati.

Albero di Natale green

Non un colore, ma un modo di vivere: green è ecosostenibile. Questo trend si basa sui colori della terra ai quali si accostano decorazioni e addobbi natalizi plastic free e realizzati con materiali naturali o elementi di recupero. Dal verde bottiglia al color ruggine, fino ad elementi in legno, l’albero di Natale non potrà fare a meno di fiori, foglie, pigne e addobbi tutti realizzati a mano o con materiali di riciclo.

Albero di Natale Shabby Chic

Lo shabby chic è (ancora) tra i trend più attuali: lo stile romantico e vintage non può fare a meno di nastri, pizzi, stelline e ghirlande realizzate in legno e con materiali di recupero.

Albero di Natale tropicale: il multicolor esotico

Per ritrovare un po’ d’estate in casa, si può addobbare l’albero di Natale in stile tropicale, scegliendo decorazioni come fenicotteri rosa e tucani, ombrellini e fiori di ibisco.

Albero di Natale con sole luci

E, infine, anche se non si parla di un colore vero e proprio, c’è l’albero di Natale ricoperto solamente da tante lucine. In tal caso meglio preferire un bianco caldo, o extracaldo, per riscaldare l’atmosfera. Tuttavia in commercio ci sono tantissime tipologie di luci multicolor e, tra le più costose, troviamo quelle che fanno dei veri e propri giochi cromatici che incantano e stupiscono.

