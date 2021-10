Halloween: le decorazioni con la zucca per una casa spettrale

Il 31 ottobre ricorre Halloween, il momento giusto per decorare casa con le zucche per rendere l’ambiente più spettrale. Ma come fare, come intagliarle e dove posizionarle? Ecco qualche consiglio per decorare casa ad Halloween con le zucche.

Zucche outdoor

Basta posizionare qualche zucca fuori la porta di casa, nel porticato o lungo il viale del giardino. Se ne può posizionare qualcuna anche sul terrazzo o sul bordo della finestra. Potrebbero tornare utilissime delle piccole candele, per rendere l’atmosfera davvero unica.

Una buona soluzione è quella di trovare zucche diverse e di grandezze differenti, così da creare delle vere e proprie composizioni.

Inoltre si possono intagliare; in tal caso esistono delle vere e proprie zucche da intaglio.

Centrotavola di Halloween

Se state pensando di cucinare qualcosa per l’occasione e organizzare una vera e propria cena di Halloween, o anche un aperitivo cenato, vi consigliamo di creare un centrotavola con la zucca. Prendetene qualcuna tra quelle più piccole e decorative e, volendo, potreste dipingerle di bianco e nero oppure con un pennarello nero potete scrivere qualcosa di divertente e a tema.

Decorare con le zucche l’indoor

Le zucche si possono utilizzare in ogni angolo della propria casa. Basta infatti metterle in qualche area vuota, come l’ingresso di casa o la soglia della porta del soggiorno, per dare quel tocco stregato di cui si ha bisogno.

Se non volete usare quelle vere, potreste acquistare qualche proposta realizzata in feltro o in velluto a coste. Eventualmente, se siete pratiche con il fai a te, potreste creare voi stesse delle zucche in tessuto dei colori che vi piacciono e delle grandezze che preferite.

Zucche come vasi

Sempre a proposito di handmade, potete trasformare le zucche in vasi. In questo caso procuratevi una zucca, tagliate via la calotta, svuotate l’interno e posizionate dentro un piccolo vaso trasparente con dell’acqua dove mettere dei fiori. In alternativa, mettete una pianta grassa.

