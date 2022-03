Quando si arreda la propria dimora e si inseriscono accessori e tessuti il risultato potrebbe essere tutt’altro che vincente. Ci sono alcuni errori che fanno sembrare casa più vecchia e molto è dovuto alle mode del tempo. Non è necessario arredare con mobili contemporanei, anzi questi col passare degli anni diventeranno obsoleti. Tuttavia è opportuno scegliere uno stile e non commettere alcuni sbagli imperdonabili. Scopriamo insieme i 10 errori che fanno sembrare casa più vecchia e datata.

Illuminazione scarsa

Una casa con poca luminosità risulterà più vecchia di quanto non sia effettivamente. Meglio inserire più punti luce, volendo dimmerabili, e preferire colori come bianco e luce calda.

Tende

Le tende troppo scure e pesanti renderanno l’ambiente più agé. Meglio preferire qualcosa di chiaro o comunque opportunamente bilanciato.

Finestre sporche

Non è propriamente un errore di arredo, ma avere le finestre sporche conferirà alla vostra casa un effetto datato.

Divani rovinati

I divani rovinati e con tessuti usurati contribuiranno a invecchiare la vostra casa.

Vecchi rivestimenti

I pavimenti vecchi e datati rendono una casa troppo antica ma lo stesso vale anche per rivestimenti di cucina e bagno, pittura e carta da parati. Date una rinfrescata.

Ambienti pieni

In ogni casa si accumulano oggetti di ogni tipo e sorta ma ambienti troppo pieni rendono la dimora datata. Cercate di liberare un po’ gli spazi o ordinare l’oggettistica.

Stanze non personalizzate

Le stanze devono avere una propria personalità, uno stile ben definito. Troppi stili confondono e invecchiano.

Pavimenti non uniformi

È meglio avere un unico materiale per il pavimento, che tanti diversi.

Arredi second hand

I mobili vintage sono belli da vedere ma meglio sposarli con qualcosa di moderno.

Manutenzione

In tanti commettono di non manutenere la casa come si deve. Periodicamente bisogna eseguire dei lavori e delle pulizie, così avere sempre una casa fresca e accogliente.

