Divano: come scegliere quello giusto senza errori

La scelta del divano è estremamente importante per poter vivere al meglio la propria casa e rilassarsi dopo una lunga giornata. Tuttavia bisogna tenere conto di alcuni fattori prima di prendere quello giusto. Come scegliere il divano senza commettere errori? Tra gli elementi da considerare ci sono estetica, comodità, dimensioni, colore, tessuto e indubbiamente il budget.

Di sicuro bisogna tenere conto degli spazi a disposizione, ma è importante capire anche quante persone utilizzeranno abitualmente l’imbottito. Tutti desiderano di solito un maxi divano su cui distendersi e accogliere tutti gli amici possibili, ma è opportuno, in assenza di spazio disponibile, contare solamente le persone che abitano la casa:

single e coppie, il divano a due o tre posti è il più indicato perché permette di rilassarsi comodamente;

famiglia, la scelta deve ricadere su un divano angolare o più spazioso (almeno tre posti);

anziani, per chi ha difficoltà di movimento, si può scegliere un modello con postazione relax;

bambini, il divano più indicato è quello in tessuto lavabile e sfoderabile;

animali domestici, ci sono tessuti resistenti proprio agli animali a quattro zampe, ma può essere utile mettere anche un copridivano.

Dimensioni

Studiare gli spazi, l’area che possiamo riservare al divano è fondamentale per scegliere il modello giusto:

Divano a due o tre posti: adatto alle case di piccole dimensioni, la larghezza standard di un divano a due posti è di circa 150-185 cm, quello a tre posti invece, può arrivare fino a 200 cm. Per avere più spazio a disposizione potete scegliere quello con contenitore in cui conservare oggetti o coperte. In alternativa potete optare per un divano letto, perfetto per ospitare amici o parenti anche se non si ha una casa di grandi dimensioni. Addossato alla parete o al centro della stanza questo modello riesce a dare un tocco in più ad ogni ambiente.

Divano angolare: con una lunghezza che arriva fino a 250 cm, per rilassarsi in compagnia di tutta la famiglia. Posizionato al centro della stanza, diventa un elemento divisorio e crea un angolo intimo nel salotto.

Comfort

La caratteristica più importante e imprescindibile di un divano è la comodità, il comfort. Per questo motivo il divano deve avere:

sedile: con un’altezza che consente di poggiare i piedi a terra;

braccioli: devono consentire alle braccia di poggiare in modo tale da limitare la tensione sul collo;

schienale: deve essere alto, mai più basso dell’altezza della schiena;

materiali per l’imbottitura: devono dare il massimo del comfort, i più indicati sono le schiume poliuretaniche, la piuma d’oca e il memory-foam.

Tessuti

Avere un complemento d’arredo in grado di rispecchiare in pieno i propri gusti, passa anche attraverso il rivestimento. Oltre ad essere bello esteticamente, deve rispecchiare le proprie esigenze. I più diffusi sono due: la pelle e il tessuto ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità.

Divano in pelle: il rivestimento in pelle regala al divano un aspetto elegante e offre una piacevole sensazione al tatto. Inoltre, raccoglie poca polvere, per pulirlo basta utilizzare prodotti specifici e un panno in modo tale che il materiale sia sempre ben nutrito. Indicato se in casa ci sono animali domestici, rispetto a quelli in tessuto, è più igienico ma nello stesso tempo è meno resistente ai graffi. Perfetto per chi ha un budget alto, il materiale, è molto costoso, quindi se si vuole un effetto simile, ma con un investimento minore, si può scegliere un divano in similpelle.

Divano in tessuto: pratico e facile da lavare soprattutto se sfoderabile, tende ad accumulare più polvere e ad essere meno resistente rispetto al divano in pelle, ma il vantaggio è quello di essere economico.

