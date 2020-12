Come incartare i regali di Natale in modo carino e originale, anche con la stoffa

Il contenuto è importante ma anche come si presenta: come incartare i regali di Natale per renderli ancora più belli? Ci sono diversi modi per impacchettare un dono e il più semplice è sicuramente quello di mettere un oggetto dentro una bella busta ad hoc, spillare i bordi e consegnarlo al destinatario. Tuttavia l’arte dell’impacchettamento può essere molto rilassante e vi consentirà di presentare pacchi regalo originali e inaspettati. Inoltre, molti dei metodi più utilizzati sono rispettosi dell’ambiente.

Come incartare i pacchi con il furoshiki

In Giappone impacchettare è una vera e propria arte si basa sull’utilizzo della stoffa al posto della carta per rivestire un pacco. Anticamente questa tecnica serviva per conservare all’asciutto i vestiti durante i bagni nelle strutture pubbliche. Nel Paese del Sol Levante anche la scelta della stoffa è fondamentale, perché c’è una fantasia per ogni occasione: le gru per inaugurazioni o nozze, le stoffe viola per lauree e funerali, i foulard con fiori o frutti per regali stagionali.

Incartare un regalo con la tecnica furoshiki non è difficile:

stendere la stoffa con il lato esterno poggiato sulla superficie e posizionare il regalo al centro;

prendere un lembo del furoshiki e avvolgere il regalo;

ripetere l'operazione con l'angolo opposto;

unire i due angoli e chiudere con un nodo.

Di seguito un video che vi mostrerà ancor meglio come impacchettare un regalo alla perfezione secondo questa consueta tecnica giapponese.

Regali con carta di giornale

Il riciclo creativo è sempre una buona idea: con la carta di giornale si possono impacchettare i pacchi di Natale. Questi potranno poi essere abbelliti da nastrini o applicazioni in feltro.

Tovaglioli di carta

Se non si ha la carta regalo in casa, si possono usare i tovaglioli, magari anche quelli a tema natalizio.

Vecchi abiti per pacchi regalo

Se si hanno dei vecchi indumenti da buttare via, si può ritagliare la stoffa necessaria a utilizzarla come carta regalo originale.

Carta da pacchi

L’idea più semplice ma anche più dispendiosa è quella di acquistare della carta regalo e utilizzarla per impacchettare i propri doni natalizi.

