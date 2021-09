Come arredare una stanza hobby, per vivere le proprie passioni

Se c’è abbastanza spazio, se in casa c’è a disposizione una camera in più, anche se spesso può bastare solamente un angolo, possiamo arredare una stanza hobby. In questo modo si potrà esprimere al meglio tutta la propria creatività e dare sfogo alle proprie passioni.

Hobby corner, quando lo spazio è poco

Le case di oggi sono sempre più piccole, ma ciò non vuol dire che bisogna rinunciare alle proprie passioni. In una stanza che ha già una destinazione, è comunque possibile ricavare una piccola zona hobby. Come? Si deve prima di tutto organizzare bene lo spazio e munirsi di scatole e scaffali per tenere il tutto in ordine. Si consiglia di sfruttare gli spazi verticali preferendo un pannello forato e sistemi componibili.

Stanza della pittura

Nella stanza della pittura saranno necessari tutti gli strumenti per dipingere e colorare. Servirà un cavalletto con pennelli e colori, che si potranno disporre in una cassettiera. Utile anche un manichino snodabile.

Camera della musica

Oltre allo strumento musicale, bisogna inserire casse e impianto stereo, mixer e possibilmente insonorizzare la stanza con pannelli piramidali e fonoassorbenti.

Stanza del bricolage

Per tutti gli appassionati di fai da te suggeriamo di realizzare una stanza del bricolage in cui inserire un banco di lavoro ma anche cassettiera per gli attrezzi e pannelli forati per sfruttare gli spazi verticali.

Prodotti online

Pannelli fonoassorbenti

Pannello forato

Tavolo da lavoro pieghevole

Cassettiera