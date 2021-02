Come arredare l’open space piccolo: qualche consiglio

Gli spazi nelle case sono sempre più ridotti e aperti. Come arredare un open space piccolo? Per riuscire al meglio, bisogna tenere conto di alcune variabili. Dalla scelta dei colori allo stile di arredo, vediamo come riuscire a rendere accogliente e funzionale una casa piccola open space.

Muretto e librerie

Anche se il bello degli open space è avere pochi muri o divisori, creare comunque un muretto potrà essere utile per dividere otticamente gli ambienti e avere una superficie di appoggio. In genere questa è una soluzione che si studia per l’ingresso.

Le librerie anche sono utili per dividere gli spazi negli appartamenti piccoli, come i monolocali, oltre a essere dei comodi complementi d’arredo.

Come arredare cucina e soggiorno

Cucina e soggiorno sono proposti ormai quasi sempre in un unico ambiente. Ecco perché il nostro consiglio è quello di dare continuità nello stile:

moderno : minimal ed essenziale, ecco le caratteristiche principali di questo stile che anche all’interno di un open space devono essere rispettate. Il protagonista assoluto è il divano, ad angolo o con penisola, l’importante è che abbia tonalità neutre e che dia le spalle alla cucina, per delimitare l’ambiente;

: minimal ed essenziale, ecco le caratteristiche principali di questo stile che anche all’interno di un open space devono essere rispettate. Il protagonista assoluto è il divano, ad angolo o con penisola, l’importante è che abbia tonalità neutre e che dia le spalle alla cucina, per delimitare l’ambiente; rustico : il legno è il punto di forza di questo stile che crea un ambiente caldo e accogliente, quindi meglio puntare su mobili d’epoca dallo stile country chic, arricchiti da oggetti in ferro battuto. Per completare al meglio il design, si può decidere di realizzare un muretto in mattoncini con mensole, perfetto per avere spazio in più e di sicuro impatto;

: il legno è il punto di forza di questo stile che crea un ambiente caldo e accogliente, quindi meglio puntare su dallo stile country chic, arricchiti da oggetti in ferro battuto. Per completare al meglio il design, si può decidere di realizzare un muretto in mattoncini con mensole, perfetto per avere spazio in più e di sicuro impatto; industrial: se amiamo lo stile antico e moderno, l’industrial racchiude entrambi gli elementi. L’utilizzo equilibrato di legno e metallo si deve bilanciare con colori che vanno dal nero al grigio. Per dividere gli spazi, poi, una scelta di sicuro effetto è l’isola in muratura, con mensole interne, che all’occorrenza può diventare un tavolo, così da recuperare spazio e avere un interessante elemento di design.

