Come arredare il balcone in autunno con gli accessori e i colori giusti

Per godere ancora di qualche tiepida giornata all’aperto, pur stando in casa, si può arredare il balcone in autunno scegliendo complementi e colori in linea con la stagione delle foglie. Basta poco per trasformare questo spazio a cielo aperto, grande o piccolo che sia. Potrete ricavare un angolo lettura, un home office outdoor o un semplice ritrovo a due o per trascorrere qualche ora con gli amici.

Arredamento da esterni

Cambiare completamente gli arredi esterni non è consigliabile, ma è possibile conferire un tocco più autunnale scegliendo dei complementi dai toni caldi, quindi rosso e arancio in primis. In questo caso basta aggiungere un cuscino in una stoffa resistente alle intemperie.

Fiori e piante autunnali

Un bel balcone è arricchito da fiori e piante e anche in autunno ce ne sono alcune irrinunciabili, a cominciare dai ciclamini. Ottime anche le piante rampicanti, ma per dar quel tocco autunnale in più, vi consigliamo di posizionare una o più zucche ornamentali.

Come illuminare l’esterno

Inizia a far buio prima e a fine ottobre si cambierà anche l’ora, quindi l’illuminazione è essenziale. Mettete delle catene luminose a Led e non dimenticate delle candele per creare l’atmosfera.

I tessuti giusti

Se avete un divano outdoor o delle poltrone, procuratevi un plaid dai toni caldi da usare quando vi rilasserete all’esterno. Potete metterlo in un cesto di vimini o in un mobile vintage per riporlo quando non serve.

Come apparecchiare la tavola autunnale

Se avete abbastanza spazio per organizzare pranzi e cene all’aperto, ricordate di decorare la tavola autunnale nel modo giusto, con ghirlande di bacche e foglie ma anche con tovaglie a quadrettoni stile pic-nic.

