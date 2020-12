Come apparecchiare la tavola di Natale 2020 per festeggiare (in pochi) per bene

In tanti attendono ogni anno l’arrivo delle festività per riunirsi intorno alla tavola di Natale. Questo, rispetto agli altri, sarà un Natale ‘meno affollato’, con gli strettissimi conviventi e una fugace visita di solamente 2 persone, come previsto del nuovo decreto speciale. Tuttavia non deve abbattere gli animi perché è importante non perdere le tradizioni. Motivo per cui vediamo come apparecchiare la tavola di Natale 2020, affinché sia bella e accogliente, anche se per pochi.

L’importanza della tovaglia

Non provate a usare le tovaglie della quotidianità: il Natale è un’occasione unica e va festeggiata scegliendo un bel tessuto, sia a tema che non, purché elegante e in tema anche con le decorazioni.

Quindi, non è necessario che si tratti di una tovaglia rossa, con renne e fiocchi di neve, ma va bene anche una tinta unita, magari bianca o dorata, per far festa e da abbellire con una serie di accessori, a cominciare dal centrotavola fai da te o acquistato.

La scelta dei piatti

Un ruolo importante a Natale ce l’hanno anche i piatti, dove mettere le pietanze della tradizione e non. Evitate la plastica, preferite la porcellana, meglio se bianca, e unite un sottopiatto grande metallizzato per dare un tocco in più.

I bicchieri per il brindisi

Anche qui la plastica è bandita. Puntate su calici di vetro o cristallo, preferendo linee affusolate ed eleganti.

Le posate migliori

Prendete il servizio buono, perché è ora di adoperarlo! Se poi avete a disposizione delle posate preziose o anche moderne e decorate, persino dorato, è il moment di usarle.

Centrotavola di Natale

A seconda della grandezza della tavola e degli invitati, si può studiare un centrotavola. Possono bastare delle candele oppure una composizione con dei fiori, o anche con pigne, vecchie palline natalizie o dei pupazzetti a forma di elfi. Si può anche riempire un vaso trasparente con bacche, agrifogli e stecche di cannella, e aggiungere un filo di lucine led per illuminare la tavola di Natale.

Prodotti online per apparecchiare la tavola di Natale

Tovaglia natalizia

Tovaglia rettangolare

Servizio Porcellana

Set bicchieri

Set posate in acciaio Inox

Centrotavola