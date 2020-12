I nuovi colori Pantone 2021 per arredare casa con stile

Ogni anno a dicembre il noto istituto americano Pantone decreta quale sarà il colore dell’anno a venire. Per il 2021, per la seconda volta in assoluto, la scelta è ricaduta non su uno ma su due colori: Illuminating e Ultimate Gray. Sono rispettivamente un giallo vivace e vibrante e un solido grigio medio e sicuro.

Il mondo della moda e del beauty hanno accolto con qualche riserva questa duplice scelta, ma quello dell’home decor ne è più che entusiasta. Arredare casa con giallo e grigio è molto attuale, ormai già da qualche anno, soprattutto da chi gradisce uno stile minimal e moderno, e ora anche di tendenza.

È facile immaginare una casa con mobili sui toni del grigio, così come le pareti color cemento, e dettagli giallo brillante, come cuscini o tende fantasia.

Bagno

In bagno basta usare dei teli gialli e inserire qualche quadro in stile industriale, o cornice, in metallo grigio.

Cameretta

Il giallo è un colore molto allegro e neutro, quindi perfetto per la cameretta dei bimbi. Tuttavia, bisogna aggiungere comunque dei dettagli sobri, come dei mobili che, invece che essere bianchi, potranno essere grigi. In alternativa basteranno un tappeto grigio accompagnato da pareti da decorare con stickers.

Camera da letto

La camera da letto è un ambiente calmo e tranquillo. In questo caso è possibile scegliere della biancheria grigia e aggiungere dei cuscini di arredo sul letto in fantasia gialla.

Sala da pranzo

Con i colori Pantone 2021 è possibile ottenere una sala da pranzo di tendenza e super accogliente. Basta tinteggiare le pareti con il grigio solido e utilizzare, ad esempio, dei cuscini per le sedie sulle varie sfumature allegre e brillanti del giallo.

