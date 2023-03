Casa, stile e design: abruzzesi attenti all’ordine e all’estetica

Gli abruzzesi, quando si parla della propria casa, dichiarano di essere molto attenti all’ordine e all’estetica. È quanto svelato dalla recente ricerca condotta dall’Osservatorio Sara Assicurazioni in merito alle scelte in fatto di stile e design nelle case degli abruzzesi.

In particolar modo 9 abruzzesi su 10 sono molto attenti all’ordine in casa; il 31% si è dichiarato molto meticoloso. Grande attenzione è riservata all’estetica e, nel dettaglio, a luminosità (56%), arredi (38%), verde (21%) e tinte di pareti e pavimenti (23%). La cura dei dettagli si spinge fino ai quadri (20%), alle librerie (13%) e alla scelta di diffusori di fragranze (7%).

Stile e design sono avvertiti come elementi propedeutici al benessere. Il 32% dichiara di sentirsi meglio in una casa ben arredata.

Secondo gli abruzzesi le tendenze future sono multifunzionalità (32%), sostenibilità (24%) e recupero di spazi dimenticati (13%), come la cantina.

L’ambiente più curato per il 41% è il soggiorno.

I timori per quanto riguarda l’investimento su un immobile sono quelli legati a eventuali danni domestici (39%) al rischio di eventi naturali e atmosferici anche intensi (20%) fino a possibili tentativi di furto (18%) e al deterioramento della casa stessa nel tempo (26%). Di fronte a questo, oltre un abruzzese su tre (37%) considera oggi essenziale investire in una polizza assicurativa che protegga la casa in modo efficace e completo.

“L’attenzione anche agli elementi di estetica e design della propria casa è uno dei fattori che concorrono a creare l’importante significato che questo bene ha da sempre per gli italiani. Una polizza assicurativa è una soluzione efficace che permette di tutelare l’investimento, sia contro il furto sia verso i più diversi tipi di rischi che possono riguardare tanto l’immobile quanto le persone che ci vivono all’interno” - commenta Marco Brachini, direttore marketing, brand e customer Rrelationship di Sara Assicurazioni.