Cantina di vini in casa: come costruirla e informazioni utili

La cantina di vini è il luogo giusto per custodire le proprie bottiglie. Non sempre si dispone di uno spazio ad hoc ma è possibile crearlo, anche da zero. Come costruire una cantina di vini? Importante è prendere in considerazione dei fattori importanti affinché il vino non si alteri.

Cantina di vini: dove?

La cantina di vini dovrebbe essere creata in un ambiente asciutto, privo di contaminazioni e a basso rischio di vibrazioni. Motivo per cui sono sconsigliate aree ricavate da cucina o salotto. Meglio, quindi, realizzarla in un ripostiglio, anche se il posto migliore sarebbe proprio la cantina. In ogni caso l’ambiente ospitante dovrà avere una temperatura dai 10 ai 14 gradi, umidità 80% circa, deve essere areato e con poca luminosità. Inoltre deve essere privo di odori per non contaminare il vino.

Allestimento cantina

Individuato il posto, bisogna allestirlo e renderlo funzionale e comodo. Gli scaffali diventano essenziali, ma bisogna preferire quelli in legno e mai in metallo.

I divisori per bottiglie vi aiuteranno a tenere tutto in ordine.

Anche la posizione delle bottiglie di vino è assolutamente importante per una buona conservazione.

In basso vanno le bottiglie di spumante e di vini bianchi, perché necessitano di temperature più basse, mentre i rossi vanno messi sui ripiani più alti e possibilmente con il collo leggermente rialzato.

In verticale solamente i vini liquorosi.

