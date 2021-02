Come decorare la camera da letto per San Valentino

Festa dell’amore per eccellenza, San Valentino è l’occasione giusta per dedicare al partner un’attenzione in più. Ecco perché è una buona idea decorare la camera da letto per l’occasione, soprattutto quest’anno per via della pandemia che ci costringe in casa.

Quindi, tra regali brutti da evitare e qualche esperienza da fare insieme, vediamo come ricreare la giusta atmosfera in camera.

Le luci

L’illuminazione gioca un ruolo importantissimo in casa e ancor di più nella camera da letto. Per un ambiente romantico preferite le candele, per ricreare un’atmosfera elegante con la luce soffusa. Non vi convincono le candele? Anche le abat-jour o delle simpatiche lucine a forma di cuore, acquistate per l’occasione, potrebbero risultare perfette per decorare la stanza.

Biancheria da letto

Il bianco è indubbiamente il colore più intramontabile che ci sia e va benissimo anche a San Valentino. Per abbellire il letto, potete cospargerlo di petali di rosa sia rossi che rosa.

Tende decorative

Chi vuole completare perfettamente il look della camera da letto a San Valentino, potrà installare delle tende, meglio se leggermente trasparenti, in grado di far filtrare una leggera luce. Sul bastone potete inserire dei pendenti a forma di cuoricini, magari realizzati a mano in feltro rosso o in pizzo bianco e crema.

Come decorare le pareti

Non serve cambiare la pittura sui muri, ma possono tornare utili degli stickers murali con scritte romantiche, da usare per l’occasione e rimuovere il giorno dopo.

Musica da camera

La musica è importantissima, purché sia di sottofondo. Basta usare una cassa bluetooth per ricreare la giusta atmosfera.

