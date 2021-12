Albero di Natale 2021: tendenze, colori e addobbi

C’è chi lo fa in anticipo e chi aspetta che arrivi dicembre: come sarà l’albero di Natale 2021? Basta fare un salto in centro per osservare le vetrine dei negozi addobbati di Pescara per scoprire qualche nuova tendenza. Tra colori, decorazioni ma anche luci e altri elementi c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Addobbare l’albero di Natale con le nuove decorazioni 2021 lo renderà più originale e contemporaneo. Ma quali sono le ultime novità? Non ci resta che scoprirlo!

Colori moda Natale 2021

La scelta cromatica è fondamentale, sia per chi già da tempo decora l’albero di Natale e dispone di diversi addobbi, sia per chi è alla sua prima volta o vuole iniziare da zero. Quali colori scegliere?

Per andare sul sicuro ci sono gli evergreen, quindi rosso, oro e verde. Gli addobbi declinati in queste colorazioni si trovano dappertutto, quindi sarà davvero facile riuscire ad allestire un albero di Natale tradizionale.

Blu e bianco sono due tonalità magiche e misteriose ma che regalano un’atmosfera sofisticata e suggestiva. Di sicuro la scelta giusta per chi vuole addobbare un albero di Natale innevato.

Il look total white è perfetto per chi ama lo stile shabby ma anche per chi adora quello minimale. In questo caso possono fare gioco nastri di uncinetto, decorazioni imbottite ma anche palle di vetro.

Volete addobbare un albero di Natale con colori pastello? Allora non dovrete far altro che scegliere nuance sorbetto, come celeste e rosa, per ottenere un look bello e delicato.

Ormai in commercio è possibile reperire facilmente degli addobbi multicolor, tra cui anche decorazioni natalizie originali e particolari, come quelle a forma di pizza, salvadanaio, patatine fritte e arcobaleno! In questo modo otterrete un addobbo fuori dal comune!

I nuovi colori di tendenza per l’albero di Natale 2021 sono comunque le varie sfumature del viola, che donano all’abete sia verde che innevato un fascino unico. Aggiungete un pizzico di oro e argento e il risultato sarà più scintillante.

Decorazioni natalizie 2021

Quali sono le decorazioni tra cui scegliere quelle giuste per il proprio albero di Natale 2021?

Innanzitutto ci sono le palline, che restano un evergreen. Tra queste troverete quelle super resistenti, i modelli in cristallo ma anche quelle rivestite di tessuto e soprattutto proposte di numerosi formati, dai più piccini ai maxi size.

Le luci rendono l’atmosfera più magica e sono irrinunciabili. In questo caso la scelta è tra luci fredde e calde, il che dipende molto dal vostro gusto personale. A queste si aggiungono anche le lucine colorate e quelle che fanno effetti meravigliosi.

La scelta del puntale è allo stesso modo cruciale per un albero di Natale fatto e finito. Non può essere troppo piccolo, perché deve distinguersi dal resto degli addobbi. Tuttavia ultimamente la tendenza ci porta a evitare di usare questo elemento, per rendere l’albero quanto più naturale ma unico possibile.

Prodotti online

Palline

Decorazioni albero Natale

Catena luci a led

Puntale