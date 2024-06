Il Vittoria for women tour arriva a Pescara per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile

Arriverà nel weekend del 29 e 30 giugno la seconda edizione del Vittoria for women tour di Vittoria Assicurazioni a Pescara, per la seconda tappa del viaggio itinerante per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile.

Realizzato in collaborazione con fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby (Fir), l’evento è organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, e vedrà il coinvolgimento e la partecipazione diretta di alcune agenzie di Vittoria Assicurazioni presenti sul territorio in qualità di punti di riferimento per la comunità, confermando così il proprio impegno per il sostegno e la protezione dei concittadini in prima persona.

Accompagnata dal claim “la prevenzione femminile è la nostra meta”, anche la tappa pescarese, come tutte le altre, ospiterà il “VittoriaBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante, acquistato grazie alla raccolta fondi avviata nel 2023 in occasione della prima edizione del Tour e donato alla Fondazione Specchio dei tempi, che sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita. Inoltre, per l’intera durata dell’iniziativa, verrà promossa una nuova raccolta fondi volta quest’anno a supportare l’acquisto di uno o più ecografi mobili per ampliare ulteriormente l’operato sul territorio nazionale.

In questo viaggio per la prevenzione, i partecipanti potranno, inoltre, testare sul posto un’innovativa soluzione di Digital Health sviluppata da Come Stai in collaborazione con il Gruppo De Pasquale. L’applicazione consentirà loro di monitorare i più importanti parametri vitali e di ricevere l’esito del check up direttamente sullo smartphone.

Nel weekend targato “Vittoria for Women Tour”, la Salute però non sarà l’unica protagonista, spazio anche a buona musica e sano sport. I tormentoni estivi saranno, infatti, la colonna sonora che accompagnerà tutti gli adulti e i bambini che, affiancati da esperti e giocatori, vorranno imparare le tecniche del rugby e i valori che lo caratterizzano, per un’esperienza di gioco davvero unica.

Le prossime tappe del Vittoria for Women Tour 2024:

06-07/07 Rosolina Mare (RO) – Veneto

13-14/07 San Felice Circeo (LT) – Lazio

20-21/07 Viareggio - Toscana

27-28/07 Capaccio Paestum (SA) – Campania

“Il Vittoria for Women Tour è un’iniziativa in cui la Compagnia crede molto perché rappresenta una reale e concreta azione per la prevenzione oncologica femminile di cui siamo estremamente fieri. Ancora oggi, la prevenzione è un gesto troppo spesso sottovalutato, per timore, mancanza di opportunità o anche solo pigrizia, che però può davvero fare la differenza nella vita di una persona e di quelle che lo stanno accanto. Ecco perché per il secondo anno consecutivo siamo orgogliosi di proseguire l’impegno preso e trasmettere questo potente messaggio anche durante una bella e spensierata giornata in riva al mare. Ringraziamo i partner che ci supportano in questo straordinario viaggio, la FIR e la Fondazione Specchio dei tempi, e ovviamente il Comune di Pescara per la disponibilità, sin da subito concessa, e la calorosa ospitalità”, dichiara Luciano Chillemi, responsabile comunicazione istituzionale e customer care di Vittoria Assicurazioni.

"Accogliamo con entusiasmo la seconda tappa del Trofeo italiano di Beach Rugby, che conferma la grande capacità della città di ospitare manifestazioni sportive di altissimo livello. Con questo appuntamento, poi, si crea un connubio perfetto tra la spiaggia di Pescara, che per il quarto anno si è aggiudicata la Bandiera Blu, lo sport, la prevenzione e il divertimento". Queste le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci. "Sono certo che in tanti raggiungeranno il Lido La Capannina per assistere alle partite di beach rugby e che le donne sapranno approfittare di questa occasione per sottoporsi gratuitamente a una visita senologica che, va sempre ribadito, rappresenta un controllo fondamentale per la salute al femminile. Grazie a tutti i protagonisti di questa due giorni, il Trofeo si annuncia una bella e vivace parentesi sul lungomare nord, che di fatto segna l'apertura dell'estate 2024."

“Attraverso il tour nazionale del 2023, lo SpecchioBus della prevenzione ha offerto screening del seno e consulenze specialistiche a migliaia di donne, consentendo la diagnosi precoce di diverse anomalie e l’avvio tempestivo di trattamenti appropriati. Grazie all’impegno dei medici, questa iniziativa ha contribuito a identificare 31 casi sospetti, consentendo in circa 25 casi l’immediato avvio di terapie”, ha dichiarato Angelo Conti, che è stato il responsabile del progetto in questi anni.

"Siamo molto contenti che dopo l’esordio romagnolo, l’Abruzzo sia la seconda regione a ospitare questa importante iniziativa. - afferma Marco Molina, presidente di Fir Abruzzo - Unire sport di base e prevenzione è fondamentale per il benessere individuale e di tutta la collettività. Riteniamo sia importante evidenziarlo nella città più grande della regione e con il beach rugby, attraverso il quale riusciamo ad avvicinare ancora più persone sensibilizzando al tempo stesso al tema della prevenzione".

Manuela Furlan, storica capitana della nazionale italiana femminile, ottantanove volte in campo con la maglia azzurra, sarà nuovamente la testimonial del progetto: “Sono molto felice di partecipare anche quest’anno a questo nuovo tour. Lo scorso anno ci ha visti impegnati in 6 diverse tappe in giro per l’Italia e ha fatto sì che tappa dopo tappa i numeri fossero in continua crescita. L’obiettivo di quest’anno è migliorarci ancora, portare su altre spiagge un po’ di divertimento senza mai dimenticare la prevenzione che è il fulcro del nostro tour. Ringrazio la FIR e Vittoria Assicurazioni per questa nuova opportunità, credo molto in questo progetto e farne parte è motivo per me di responsabilità e orgoglio. Non vedo l’ora di ricominciare, venite a trovarci!”

Il tour è stato ideato e realizzato con la collaborazione dell'agenzia di comunicazione Integer e dell'agenzia Artena per la parte produttiva e logistica.