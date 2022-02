Nel cuore dell’arcobaleno: visite mediche gratuite per minori e over 65

Al poliambulatorio Domenico Allegrino di Pescara si terranno, nell’ambito del progetto “Nel cuore dell’arcobaleno - Salute e benessere oltre la pandemia” dei check up medici gratuiti per minori e persone over 65.

Domani 25 febbraio e sabato 26 febbraio si terranno dalle 9 alle 20 i controlli su 50 persone over 65. I controlli verranno effettuati solamente su prenotazione, chiamando al numero 348 2334502.

Per i minori dagli 11 ai 17 anni i check up sono previsti nelle giornate del 3 e 4 marzo, nel pomeriggio dalle 15 alle 20, e del 5 marzo con orario 9-20.

Sempre per i ragazzi l’iniziativa sarà ripetuta con le stesse modalità nelle giornate 17, 18 e 19 marzo. È sempre necessaria la prenotazione al numero 348 2334502.

Spiega la fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino:

“La nostra équipe eseguirà una serie di esami per verificare lo stato di salute dei pazienti. Gli over 65 potranno sottoporsi al controllo del colesterolo, dei trigliceridi e della glicemia, alla misurazione della saturazione ossigeno, della pressione arteriosa, all’esame delle urine e al tampone salivare Covid. Ci sarà anche un’attività di verifica del benessere psicologico con la compilazione di un test sugli effetti causati dalla diffusione del Covid e dal distanziamento sociale. Con questa iniziativa, completamente gratuita, intendiamo intercettare i bisogni delle persone anziane, soprattutto delle più fragili, che si sono trovate in difficoltà ad effettuare i controlli a causa della pandemia e delle norme anti-Covid. Ripeteremo la stessa iniziativa con 80 minori, beneficiari del progetto insieme agli over 65. In questo caso effettueremo, sempre gratuitamente, controlli posturali, oculistici e nutrizionali. I ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori. Tutte le attività che proponiamo sono realizzate grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari dell’associazione, che donano il loro tempo mettendosi al servizio degli altri”.

Il progetto “Nel cuore dell’arcobaleno” è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione Domenico Allegrino Odv di Pescara, che ha come partner le Associazioni Meridiani Paralleli di Chieti, le Avis comunali di Chieti e Francavilla, il Cif comunale di Chieti, l’Associazione Protezione Civile di San Giovanni Teatino (Chieti). Collaborano l’Istituto Comprensivo Pescara 1, il Convitto nazionale G.B. Vico liceo classico di Chieti, l’Istituto Comprensivo statale G. Galilei di San Giovanni Teatino, il liceo artistico, musicale, coreutico Misticoni-Bellisario (MiBe) di Pescara, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Teatino. Il territorio interessato dalle azioni è quello delle province di Pescara e Chieti.