Test per conoscere gli anticorpi al Coronavirus prima e dopo il vaccino

Per conoscere se si hanno o meno e in quale quantità gli anticorpi per Covid-19

In Abruzzo gran parte della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino e buona parte di chi ha terminato il ciclo richiede sempre più di conoscere gli anticorpi al Coronavirus. Per farlo bisogna fare le analisi del sangue.

Tuttavia questo è un test consigliato anche a chi non ha ancora fatto il vaccino, e che ha avuto il virus in passato, e anche a chi ha fatto solo la prima dose. Sottoporsi a queste analisi serve per conoscere il livello degli anticorpi sviluppati e dunque la propria immunità al virus.

Test anticorpi Coronavirus

L’esame per conoscere se si hanno o meno e in quale quantità gli anticorpi per Covid-19 è il test sierologico. Consiste in un prelievo ematico con cui si esegue un doppio controllo. Serve quindi a verificare la presenza o meno degli anticorpi IgM e IgG nel sangue. Ricordiamo che:

gli IgM sono gli anticorpi che compaiono nel breve tempo e indicano un'infezione recente;

gli IgGi formano circa 15 giorni dopo l'esposizione al virus (infezione remota).

Test sierologico quantitativo e anticorpi neutralizzanti

I test sierologici di oggi, rispetto a quelli di un anno fa, sono più specifici e misurano quantità e tipologia di anticorpi prodotti dal sistema immunitario.

Cosa misura il test? La quantità di anticorpi totali (IgG, IgA, IgM) anti-RBD (Receptor Binding Domain) S1 della proteina Spike (la presenza di anticorpi che permettono alla proteina di attaccarsi alle cellule e di essere portatrice del virus).

Tuttavia il test non offre riferimenti temporali ma è comunque fondamentale per monitorare l’andamento degli anticorpi, l’efficacia del vaccino e quindi come si comporta il proprio sistema immunitario. Oltretutto è utile per scoprire se, chi ha avuto il Covid in passato, ha sviluppato gli anticorpi neutralizzati o meno.