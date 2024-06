Grande successo per l’evento “L’importanza dell’alimentazione nelle patologie reumatologiche”

Lo scorso sabato 22 giugno si è tenuto un evento per far crescere la conoscenza sulla rilevanza dell’alimentazione nelle malattie reumatologiche. All’hotel Plaza di Pescara si è tenuto l’appuntamento “L’importanza dell’alimentazione nelle patologie reumatologiche” organizzato dall’associazione abruzzese Malati Reumatici “M. Alberti” Odv.

L’incontro, ad ingresso gratuito, è stato patrocinato da: Asl Pescara, Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri Pescara, associazione nazionale Malati Reumatici, associazione Logos Cultura, Cna pensionati Abruzzo, Unione nazionale mutilati per servizio sezione provinciale di Pescara e associazione Mondo Digitale.

L’evento, moderato dal dott. Francesco Fagnani, giornalista e storico, è stato introdotto dai saluti istituzionali del dr. Giancarlo Di Iorio per la Asl di Pescara, del dr. Renato Seller per l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Pescara e del dr. Alessandro Primavera per l’Ordine dei fisioterapisti della regione Abruzzo.

In questo considerevole incontro, molto partecipato, illustri relatori hanno richiamato l’attenzione dei partecipanti, ognuno per le proprie competenze, esprimendo contenuti di altissimo profilo: cibo e consapevolezza, prof.ssa Daniela Quieti, giornalista e presidente dell’associazione Logos Cultura; mangia sano e vivi meglio: la correlazione tra cibo e salute, dr. Marco Gabini, dir. Uoc reumatologia Asl Pescara; la salute nel piatto: spunti di riflessione, dott.ssa Amalia Scuderi, dir. Uoc servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) Asl Pescara e dott.ssa Micaela Gentilucci, dietista Uoc servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) Asl Pescara; Tavola rotonda: l’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie reumatologiche, dr. Marco Gabini, dir. Uoc reumatologia Asl Pescara, dr. Raffaele Zicolella dirigente medico Uoc reumatologia Asl Pescara, dott.ssa Amalia Scuderi, dir. Uoc servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) Asl Pescara e dott.ssa Micaela Gentilucci, dietista Uoc servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) Asl Pescara; l’importanza dei dispositivi digitali, associati alle applicazioni medico-sanitarie, prof. Mario Bisceglie, presidente dell’associazione mondo digitale. L’incontro è stato un’occasione importante per aumentare la consapevolezza alimentare, rafforzare la sinergia tra le diverse discipline e sostenere i processi per l’innovazione tecnologica, anche attraverso i dispositivi digitali associati alle applicazioni medico-sanitarie.