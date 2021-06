Smettere di russare: i rimedi naturali per notti serene

Le cause possono essere individuate con l’aiuto del proprio medico curante o di uno specialista

Russare è fastidioso e può condizionare molto la propria vita ma anche quella dell’altra metà. Ci sono rimedi naturali per smettere di russare? Sì, ma è necessario innanzitutto individuare le cause del russamento, così da correggere il problema alla fonte.

Perché si russa?

Tra i vari motivi per cui si russa la notte, o quando si dorme in genere, ci sono:

disturbi della respirazione

sovrappeso

presenza di polipi nasali

assunzione di una postura scorretta durante il riposo

raffreddore e allergie

fumo di sigaretta

setto nasale deviato

adenoidi e tonsille ipertrofiche

ulteriori difetti anatomici

Correggere il russamento non è fondamentale, a meno che questo non comprometta la qualità della propria vita personale e di coppia perché fa dormire male. C’è anche da tenere conto che se si russa per una scorretta respirazione, bisogna intervenire.

Le cause possono essere individuate con l’aiuto del proprio medico curante o di uno specialista, il roncologo, che può stabilire se si soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Rimedi naturali per smettere di russare

Se le cause del russamento non sono particolarmente gravi, si può intervenire con dei rimedi naturali per migliorare il sonno notturno.

Innanzitutto bisogna correggere le proprie abitudini, smettendo di fumare, riducendo il consumo di alcolici e limitando il consumo di grassi. Inoltre fare attività fisica regolarmente e perdere peso contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

Un cuscino anti russamento, che aiuta a mantenere la testa più alta è un ottimo alleato.

Anche il cerotto nasale, che incrementa il flusso d'aria dalle narici, è molto utile.

Aiutano tanto contro il russamento anche la tisana di valeriana, che favorisce il sonno, e gli oli essenziali, che migliorano la respirazione per via delle loro proprietà emollienti, disinfettanti e decongestionanti.