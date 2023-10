Settimana del benessere di mamme e bambini: controlli medici gratuiti in città

In occasione della settimana del benessere di mamme e bambini, attività sostenuta dagli operatori del Poliambulatorio medico "Domenico Allegrino" di via Alento, mamme e bambini da 0 a 6 anni potranno accedere a controlli medici gratuiti.

Il check up si potrà effettuare a partire da oggi, lunedì 16, e fino a venerdì 20 ottobre (orario 9-14/15-20 su prenotazione allo 085.4312848).

L’attività rientra nel progetto "L'Officina dei legami”, finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEU e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito delle risorse del PNRR e di cui è partner l'Associazione "Domenico Allegrino" Odv.

"I controlli per le mamme riguarderanno la misurazione della pressione arteriosa, la glicemia, gli esami urine, il pap test e l’ecografia mammaria; i bimbi saranno sottoposti ad audiometria, visus e visita neurologica - spiega la presidente Antonella Allegrino - L'attività costituisce un supporto medico-sanitario e psicologico perché offre un riferimento gratuito e sicuro in un ambito particolarmente delicato, ossia la salute e il benessere dei più piccoli ma anche delle mamme che, soprattutto nella fase successiva al parto, possono dover affrontare periodi di pesante vulnerabilità. È un'iniziativa rilevante per le famiglie perché non comporta costi e non impone tempi di attesa ". Nella giornata del 27 ottobre, solo al mattino, si terrà anche "Il simpatico dottore", attività nella quale rientra "La Settimana del benessere". L’iniziativa, partita a giugno, verrà ripetuta nell’ultima settimana di ogni mese, fino a settembre del prossimo anno. Per la visita e gli esami strumentali gratuiti si alterneranno i seguenti specialisti: dermatologo, nutrizionista, pediatra, oculista e otorino per i minori, mentre per le mamme saranno disponibili anche ginecologo ed ecografista. La sede del check up è sempre il Poliambulatorio "Domenico Allegrino”. Visite solo su prenotazione.

Il progetto “L’Officina dei legami” punta a coinvolgere bambini e genitori in attività psicopedagogiche, ludiche, sportive e sanitarie tese a contrastare la povertà educativa in quartieri fortemente penalizzati da fenomeni di disagio socioeconomico. Le attività previste intendono rafforzare i servizi educativi e di cura già presenti sul territorio, ma che spesso risultano non sufficienti a soddisfare bisogni urgenti e in crescita della fascia dei beneficiari (bambini da 0 a 6 anni e nuclei familiari)

A realizzare le attività sono la cooperativa sociale “Orizzonte” di Pescara in qualità di capofila e, come partner, l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv, l’Asd “Bimbinsalute”, l’Asd “Club Acquatico”, il “Centro di aiuto alla vita” (Cav), il “Centro italiano femminile” provinciale (Cif), il Comune di Pescara, la cooperativa sociale “La Tata” Onlus, il “Centro per l’istruzione degli adulti” (Cpia) Pescara-Chieti e l’Istituto comprensivo Pescara 1. La rete è costituita da associazioni che hanno una vasta esperienza sia per la competenza nell’ambito di intervento sia per la vocazione alla realizzazione di iniziative di contrasto alla povertà educativa.

Nel complesso, saranno 130 i minori e 80 i nuclei familiari coinvolti nelle attività.