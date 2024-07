Screening di prevenzione tumore al seno: il progetto è rivolto alle aziende del territorio

È rivolto alle aziende del territorio il progetto “Prevenzione tumore al seno” per offrire un’azione di responsabilità e sostenibilità sociale.

Tramite i consulenti dell’organizzazione “Salute in comune” e in partnership con il centro medico Feragalli, le aziende potranno aderire per offrire alle proprie dipendenti lo screening gratuito.

L’esame diagnostico, rivolto a donne nella fascia di età tra i 30 e i 49 anni, prevedrà ecografia mammaria bilaterale o mammografia. Durante lo screening le donne avranno la possibilità di conoscere lo stato di salute del proprio seno e, nel caso di sospetta malattia, approfondire con successivi esami.

La prevenzione tumore al seno, tramite Salute in comune della ditta Stargate sas, viene messa a disposizione delle cittadine grazie ai professionisti del centro medico Feragalli e agli imprenditori locali che, con la loro sensibilità e responsabilità sociale, permettono di affrontare i costi relativi alla realizzazione del progetto stesso.

Per le aziende è un'importante occasione per promuovere il proprio brand, aumentando la propria reputazione tramite un’azione di sostenibilità sociale. Inoltre, le aziende sostenitrici ottengono numerosi vantaggi economici e fiscali, il tutto tramite un’iniziativa “una tantum” interamente deducibile e da inserire nel report di sostenibilità.