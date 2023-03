Screening e controlli gratuiti per le feste della donna e del papà promosse da Avis Pescara

In occasione della festa della donna e della festa del papà, Avis Pescara ha organizzato due eventi importanti per la salute delle persone. Il mese di marzo, infatti, è dedicato alla prevenzione. Motivo per cui le ricorrenze si prestano a iniziative dedicate.

Per la festa della donna tutte le donatrici Avis Comunale Pescara potranno accedere a uno screening cardiologico gratuito nella giornata di venerdì 10 marzo. Lo screening sarà effettuato dal dottor Luca Paolini, cardiologo dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

In occasione della festa del papà, invece, Avis Pescara offrirà a tutti i papà, che doneranno il sangue dal 13 al 18 marzo, la possibilità di prenotare uno tra tre screening gratuiti: valutazione fisioterapica con Gennaro Sperandeo (fisioterapista), valutazione osteopatica con Simone Di Fabrizio (osteopata) o valutazione posturale con Vincenzo Lattuchella (posturologo).

Gli screening verranno sostenuti lunedì 20 marzo dalle ore 15.

Per tutte le info ulteriori, ci si può rivolgere ai numeri 0852934219 oppure 3209186805.

Avis Pescara si trova in Piazza Salvo D'Acquisto 19/21.