Screening cardiologico a Pianella: iscrizioni sold out

Terminati i posti per partecipare allo screening cardiologico organizzato dal Comune di Pianella e i volontari della Croce Rossa Italiana per il weekend 25 e 26 settembre 2021. In soli due giorni si sono registrate circa 150 persone, un livello già molto oltre la capacità di effettuazione degli esami previsti.

Al momento sono in corso azioni per cercare di effettuare lo screening a tutte le persone iscritte. In caso contrario, come da obiettivi della campagna (individuazione malattie cardiache asintomatiche) e da comunicazione agli interessati, sarà redatta una graduatoria di precedenza.

L'enorme interesse suscitato, oltre a dimostrare la cultura della prevenzione nella tutela della salute e l'importanza degli screening precoci che si vanno diffondendo nella popolazione, conferma la necessità di investire in questi aspetti della sicurezza collettiva: il programma "Pianella SiCura" dell'Amministrazione comunale di Pianella persegue specificamente queste finalità.

Comune di Pianella e Croce Rossa Italiana - Comitato Penne - Volontari di Pianella, a fronte delle tante richieste che rimarranno inevase e unitamente ad altre iniziative in cantiere, stanno già programmando una ravvicinata seconda data che permetta la partecipazione allo screening cardiologo.