Psoriasi: visite gratuite a Pescara

Farà tappa a Pescara sabato 22 ottobre MyPso Day, la campagna di sensibilizzazione e screening sulla psoriasi. In questa occasione sarà possibile prenotare consulti ambulatoriali dermatologici gratuiti (fino a esaurimento posti disponibili), che saranno effettuati all’ospedale Santo Spirito, nel reparto di dermatologia diretto dal dottor Mazzocchetti.

Per prenotare una visita, bisogna contattare il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

Scopo dell’iniziativa, promossa dall’Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica, è contribuire a diffondere importanti informazioni e di riavvicinare le persone con psoriasi ai centri ospedalieri di riferimento sul territorio.

La psoriasi colpisce circa il 3 milioni di italiani, coinvolge il sistema immunitario, compromettendo la salute dei pazienti, la qualità di vita e la produttività in ambito lavorativo.

Si tratta di una malattia infiammatoria cronica recidivante non infettiva della cute, che si presenta generalmente con la comparsa in alcune parti del corpo di chiazze rossastre ricoperte di squame di colore bianco/argento molto pruriginose. È associata a diverse comorbidità che influiscono sul benessere dei pazienti, come l’artrite psoriasica, le malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica, l’obesità, il diabete, le malattie infiammatorie intestinali e la depressione.

Il dottor Francesco Cusano, presidente di Adoi, a proposito di questa iniziativa, ha dichiarato: “MyPso Day è la risposta concreta che, grazie ai colleghi clinici che generosamente hanno aderito al progetto, l’Adoi – associazione dei dermatologi ospedalieri – dà alla domanda di salute delle persone con psoriasi emersa a seguito del Covid”