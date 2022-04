La psoriasi è una patologia infiammatoria e non è contagiosa: cause e trattamenti

Colpisce principalmente chi ha la carnagione chiara, non se ne conoscono le cause esattamente e non ci sono cure farmacologiche che assicurino la guarigione. La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, è cronica e non è contagiosa. Affligge oltre due milioni e mezzo di italiani e i fattori che la scatenano sono molti, tra cui anche lo stress. Incide fortemente sullo stile di vita di una persona, tanto che il Ministero della Salute ha classificato la psoriasi come malattia sociale.

La psoriasi si manifesta sulla pelle, ha fasi alterne acute e di remissione e può comparire a qualsiasi età con una maggiore incidenza tra i 16 e i 22 anni o tra i 57 e i 60 anni d’età.

Sintomi

I sintomi variano a seconda del tipo di psoriasi, che può essere: pustolosa, a placche, guttata, inversa ed eritrodermica.

La psoriasi a placche è la più diffusa. Presenta aree ispessite desquamate e di colore rosso e biancastro. Le placche possono avere varie dimensioni e provocare prurito. In genere affiorano su gomiti e ginocchia, ma anche cuoio capelluto e schiena.

Cause

Come anticipato, non esistono cause certe e chiare che provocano la psoriasi. Si tratta di una forma di dermatite riconosciuta come malattia multifattoriale. Deriva quindi da più fattori, tra cui genetica e stress, ma anche malfunzionamenti del sistema immunitario, traumatismi della pelle, infezioni streptococciche e processi infettivi e assunzione di determinati farmaci.

Trattamenti

Esistono vari tipi di trattamenti che consentono di tenere a bada la psoriasi, ma non esistono cure definitive. Tra i più consigliati ci sono prodotti emollienti, farmaci topici, probiotici, integratori sono utili al trattamento della psoriasi. È anche possibile ricorrere alla fototerapia oltre che fare terapia per ridurre lo stress.