I protocolli cardiologici per l’idoneità sportiva agonistica al centro del convegno Fmsi [FOTO]

I protocolli cardiologici per l’idoneità sportiva agonistica sono stati al centro del convegno regionale della federazione medico sportiva italiana (Fmsi) che si è tenuto nell'hotel Plaza di Pescara sabato 11 maggio.

A occuparsi dell'organizzazione è stato il presidente del comitato regionale Abruzzo, Vittorio de Feo.

Ad aprire con i saluti istituzionali sono stati il presidente nazionale Fmsi, Maurizio Casasco, in collegamento telefonico, e il consigliere federale Fmsi, Gabriele Brandoni, presente all’evento.

Il coinvolgimento dei partecipanti in sala ha evidenziato un forte interesse per le tematiche condivise. Il convegno è stata l’occasione per approfondire i protocolli cardiologici per l’idoneità allo sport agonistico (Cocis, 2023), alla presenza di autorevoli esponenti della medicina sportiva italiana, e ha consentito anche di discutere congiuntamente dei futuri sviluppi dell’attività scientifica. Gli interventi del professor Paolo Zeppilli e del dottor Stefano Palermi, hanno dato forma all’aggiornamento (accreditato Ecm) sulla più recente letteratura internazionale di ambito cardiologico e medico-sportivo, evidenziando la rilevanza dei protocolli Cocis non solo sul piano scientifico, ma anche medico-legale. Il documento in questione rappresenta, infatti, a oggi, un riferimento universale per poter procedere con il protocollo degli accertamenti e il giudizio di idoneità nei soggetti con anomalie cardiovascolari.

«Gli specifici casi clinici, presentati nella seconda parte del programma previsto, sono stati l’occasione per favorire una discussione plenaria all’interno della quale il medico specialista in medicina dello sport ha potuto aggiornare le caratteristiche delle linee guida, i livelli di evidenza e la forza delle raccomandazioni», dice De Feo, «il convegno è la testimonianza diretta dell’impegno con cui la federazione medico sportiva Italiana si conferma un’istituzione stabilmente operante in favore della tutela della salute di tutti coloro che praticano o desiderano praticare sport a tutti i livelli». Al convegno, è intervenuto anche il sindaco Carlo Masci.