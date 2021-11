Giornata nazionale di prevenzione dei tumori del collo: le iniziative della Asl di Pescara

Il 23 novembre 2021 ricorre la prima giornata nazionale di prevenzione dei tumori del collo promossa e organizzata dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (Siochcf), fondata nel 1891.

La Asl di Pescara aderisce a questa iniziativa: capofila della manifestazione il dottor Caporale, direttore della Uoc di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell’ospedale civile Santo Spirito, nonché rappresentante per l’Abruzzo della stessa Siochcf, che ha esteso l’invito a tutti i direttori di unità operative di otorinolaringoiatria della regione, informato gli Ordini dei Medici e predisposto per la giornata del 23 novembre 2021, dalle ore 8 alle 13, visite otorino oncologiche gratuite.

Come prenotare

I cittadini possono prenotare una visita orino oncologica di screening gratuita telefonando al numero 085-4252487 ed accedere presso l’ambulatorio di chirurgia oncologica cervico-facciale (4° piano, ala est, otorinolaringoiatria) del presidio ospedaliero di Pescara.

Obiettivi

Questa Giornata Nazionale di sensibilizzazione sui tumori del collo ha due obiettivi fondamentali.

Il primo è quello di rendere consapevole la popolazione sull’importanza di non sottovalutare la comparsa di un nodulo del collo, anche se indolente, ma di rivolgersi al proprio medico allo scopo di favorire la diagnosi precoce e quindi migliorare le prospettive di vita.

Il secondo, non meno importante, rivolto soprattutto alla categoria medico-sanitaria, è quello di considerare una massa cervicale nell’adulto come potenzialmente maligna sino a prova contraria ed evitare studi diagnostici frammentati, disorganizzati o focalizzati su specifiche cause.

Grande attenzione è posta anche sul fondamentale apporto dell’approccio multidisciplinare nella cura dei tumori del distretto Testa-Collo, soprattutto grazie al Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta) della Asl di Pescara, che vede coinvolti eccellenti Colleghi nell'ambito di Oncologia, Radioterapia, Radiologia, Medicina Nucleare, Dermatologia, Chirurgia Plastica, etc.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.