A Pescara torna la campagna di prevenzione per l’udito Nonno Ascoltami

In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito. Ecco perché le campagne di prevenzione per l’udito sono fondamentali per la salute uditiva di buona parte della popolazione. Dal 18 settembre torna Nonno Ascoltami, le domeniche di prevenzione che coinvolgeranno diverse città abruzzesi, tra cui anche Pescara.

L’obiettivo di Udito Italia, onlus che porta in giro la sua campagna di prevenzione annuale, è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva.

La campagna “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” 2022, sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute, si svolgerà dal 18 settembre fino al 23 ottobre, per 6 domeniche consecutive.

L’Abruzzo come ogni anno aderisce alla campagna con le sue piazze e con un evento di presentazione che si svolgerà il 16 settembre alle ore 10.30 alla sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

La campagna Nonno Ascoltami arriverà a Pescara, a piazza Salotto, il prossimo 25 settembre.

Le altre tappe abruzzesi della campagna di prevenzione Nonno Ascoltami 2022 sono: L’Aquila (piazza Duomo), 18 settembre; Chieti (Villa Comunale) 2 ottobre; Lanciano (Corso Trento e Trieste), 16 ottobre; Vasto (Piazza Rossetti) 23 ottobre.