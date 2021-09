Anche a Pescara la giornata mondiale dell'Alzheimer: mini test in piazza Salotto

Appuntamento domenica 19 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Salotto con il gazebo della Croce Rossa e l'associazione Alzheimer uniti

Anche a Pescara si celebrerà la giornata mondiale dell'Alzheimer: appuntamento domenica 19 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Salotto con il gazebo dove trovare la Croce Rossa e l'associazione Alzheimer Uniti assieme a psicologi e medici, per sottoporre i cittadini a mini-test sulla memoria e incontrare familiari, pazienti e utenti spiegando quali sono i segnali da cogliere per intercettare le prime avvisaglie della malattia e intervenire con terapie capaci di rallentare il progredire della patologia

A presentare l'iniziativa il presidente dell'associazione Carlo D'Angelo con patrocinio dell'assessore Nicoletta Di Nisio.

“L’Alzheimer rappresenta senza dubbio una delle più significative emergenze che i sistemi socio-sanitari si trovano ad affrontare per l’impatto che ha sui servizi assistenziali e sulle famiglie. Pensiamo che ogni 3 secondi si registra un nuovo ‘caso’ di Alzheimer, nella Regione Abruzzo i casi stimati sono circa 18mila; nella sola provincia di Pescara su 73.370 anziani, i pazienti con Alzheimer sono 4.200 e nella città di Pescara, su 31.200

ultrasessantacinquenni, ci sono ben 1.747 casi diagnosticati."

Un problema anche economico, considerando le ripercussioni sulle famiglie costrette a spendere ogni anno in Italia 10 miliardi di euro per assistenti e badanti per persone che hanno bisogno di un ausilio costante. Il consigliere comunale Ivo Petrelli ha aggiunto:

“Quando diciamo che a Pescara ci sono 1.747 ammalati, significa che la malattia ha stravolto la vita di almeno 5-6mila persone, ovvero familiari e assistenti, un popolo di sottofondo che potrebbe riempire la Tribuna Adriatica. L’amministrazione comunale, ovviamente, non può curare l’Alzheimer, ma può essere vicino ai bisogni, anche di informazione, delle famiglie”. Oltre alle visite, sarà organizzato anche un mini forum informativo sull'Alzheimer.