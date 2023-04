In 9 studi di osteopatia consulti gratuiti per i pazienti affetti da lombalgia cronica

In occasione della Settimana Internazionale dell’Osteopatia a Pescara sarà possibile prenotare una prima valutazione gratuita se si è affetti da lombalgia cronica. La terza edizione di CronOs, Cronicità e Osteopatia si terrà dal 17 al 23 aprile in 9 studi di professionisti a Pescara.

Il progetto, promosso dal Roi – Registro degli Osteopati d’Italia, ha l’obiettivo di informare i cittadini sul supporto che l’osteopatia può offrire ai pazienti che presentano disturbi cronici e di dare impulso alla ricerca scientifica in questo specifico campo della salute.

Per prenotare il consulto, basterà effettuare la prenotazione sul sito cronos.roi.it.

La lombalgia è riconosciuta come la prima causa di invalidità in Italia e nel mondo. Si stima che circa l’80% della popolazione abbia sperimentato almeno una volta nella vita questo tipo di dolore, dai bambini alla popolazione anziana. Secondo i dati pubblicati dal Global Burden of Disease, il più grande studio epidemiologico internazionale sulle cause di morte e disabilità nel mondo, si prevede che la disabilità e i costi attribuiti alla lombalgia aumenteranno nei prossimi decenni.

Sono numerose le evidenze scientifiche che supportano l’efficacia dell’osteopatia nel ridurre l’intensità del dolore e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da lombalgia cronica.

“La lombalgia cronica è una condizione molto comune, che può colpire in tutte le fasce d'età, ha dichiarato Paola Sciomachen, Presidente del ROI. Nei nostri studi si presentano pazienti che svolgono lavori fisici usuranti, ma anche professionisti che passano molto tempo in piedi o che adottano posture scorrette davanti al computer. Questa patologia può affliggere inoltre le donne in gravidanza e si verifica nei bambini più frequentemente di quanto si pensi. Durante il primo incontro l’osteopata raccoglie informazioni dettagliate sui sintomi, lo stato generale di salute e la storia clinica pregressa, per inquadrare meglio le variabili soggettive del dolore. L’esame obiettivo e i test osteopatici guidano verso la scelta del trattamento più appropriato, che viene condiviso e formulato anche alla luce delle aspettative del paziente. L’obiettivo del trattamento manuale osteopatico è contenere il dolore, migliorare la mobilità articolare e lo stato di tensione muscolare e garantire così al paziente una maggiore sicurezza nei movimenti quotidiani”

5 consigli per prevenire la lombalgia