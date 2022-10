Obesità: consulenze gratuite a Pescara

Il prossimo 28 ottobre si terrà l’iniziativa “Obesità: quali soluzioni?” e il centro medico Life Care di Pescara offrirà consulenze gratuite con l’equipe di chirurgia bariatrica, responsabile dottor Roberto Moroni.

La struttura sanitaria ha aderito al Bariatric Surgery Day promossa dalla Fondazione SIcob-Ets per la diffusione e il progresso della chirurgia bariatrica e metabolica.

Dalle ore 12 alle ore 15 specialisti e professionisti che compongono il team per la cura del sovrappeso e dell’obesità del Gruppo Policlinico Abano, network di cui Life Care fa parte, accoglieranno i pazienti e analizzeranno, caso per caso, le loro richieste per fornire informazioni su percorsi e opzioni terapeutiche.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite mail a info@centromedicolifecare.it o al numero 085-8961600, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Gli interessati saranno ricontattati dalla struttura per l’inserimento fino a esaurimento posti.