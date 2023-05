Apre un nuovo studio di un medico di base nell'ambito territoriale di Scafa che serve 13 comuni

Apre un nuovo studio medico nell'ambito territoriale di Scafa.

A farlo sapere è l'azienda sanitaria locale di Pescara.

A decorrere da lunedì 15 maggio 2023, la dottoressa Debora Del Pizzo, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, S. Eufemia a Maiella, Salle, San Valentino, Serramonacesca, Turrivaligani, apre lo studio medico nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, in via Trieste 15/A.

La Asl fornisce una scheda riassuntiva con le principali informazioni: Del Pizzo Debora, via Trieste 15/A, San Valentino in Abruzzo Citeriore; distretto: Area Distrettuale Scafa; telefono: 3534558053; E-mail: dottoressadelpizzo@gmail.com.

Giorni e orari di apertura: lunedì 9 - 10 su appuntamento; 10 - 12; Martedì 15.30 - 16.30 su appuntamento; 16.30 - 18.30; mercoledì 15.30 - 16.30 su appuntamento;16.30 - 18.30; giovedì 9 - 10 su appuntamento; 10 - 12; venerdì 9 - 11 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp