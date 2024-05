In Abruzzo il fumo provoca 3mila morti ogni anno, la Asl celebra la giornata mondiale senza tabacco

Il 31 maggio di ogni anno si celebra il No Tobacco Day, giornata internazionale istituita dall’organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare sui danni causati dal fumo attivo e passivo e per promuovere la cessazione dal tabagismo.

Il fumo di tabacco rappresenta una delle principali minacce alla salute pubblica globale.

Infatti causa ogni anno la morte di circa 8 milioni di persone nel mondo, di cui 90mila in Italia e 3mila in Abruzzo.

Il centro antifumo della Asl di Pescara, che fa parte della rete dei servizi nazionali per la cessazione del fumo di tabacco monitorata annualmente dall’OssFad-Iss, gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro il fumo, offrendo un servizio di supporto accessibile a tutti coloro che desiderano smettere di fumare.

Il centro fa parte dell’unità operativa di Pneumologia ed è coordinato da Angelo Trovato e dallo psicoterapeuta Francesco Vadini. Le attività del centro si basano su un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse figure professionali, tra cui medici, psicologi e personale di supporto. Attraverso colloqui individuali e di gruppo, il centro aiuta i fumatori a comprendere i meccanismi della dipendenza da tabacco e a sviluppare strategie efficaci per smettere di fumare e mantenersi astenti.

Per accedere al servizio del centro antifumo è necessaria la prenotazione tramite Cup. I tempi di attesa attuali sono di circa due settimane. La richiesta di visita può essere effettuata dal medico di medicina generale con la dicitura "Visita medica specialistica presso Centro Antifumo aziendale", oppure dai dipendenti della Asl di Pescara tramite il medico competente su apposito modulo.

In occasione della giornata mondiale senza tabacco, la Asl di Pescara invita tutti i fumatori a contattare il centro antifumo per intraprendere un percorso di cessazione dal tabagismo e migliorare la propria salute e quella dei propri cari. Per maggiori informazioni: Centro antifumo Asl di Pescara, via Pesaro numero 50 (1° piano) – Pescara. Telefono 0854253534, email: centro.antifumo@asl.pe.it. Prenotazione tramite Cup. Sito web: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=173&idSezione=11