Dal 12 al 14 maggio 2022 si svolge la prima master class di diabetologia in Abruzzo per affiancare i giovani specialisti con un approccio pratico e innovativo. L’evento formativo avrà luogo nell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara.

Diademy – Master Academy in Diabetes – è un percorso completo altamente formativo elaborato da docenti e direttori di scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

Il board scientifico è costituito dai professori: Agostino Consoli, professore ordinario di endocrinologia, direttore della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e della Uoc di endocrinologia e malattie metaboliche - Asl di Pescara, nonché presidente nazionale della Sid e responsabile scientifico della master class; Angelo Avogaro dell’Università di Padova; Riccardo Bonadonna dell’Università Di Parma; Francesco Giorgino dell’Università di Bari. Con loro i referenti delle società scientifiche, per Sid: la prof.ssa Gloria Formoso, professore associato di endocrinologia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, dirigente medico universitario della Uoc di endocrinologia e malattie metaboliche - Asl di Pescara, nonché presidente della sezione regionale Sid Abruzzo-Molise, la dr.ssa Benedetta Bonora dell’azienda ospedaliera di Padova; per Sie: il dr. Marco Zavattaro dell’Aou Maggiore della Carità di Novara, la prof.ssa Giovanna Muscogiuri dell’Università Federico II di Napoli.

La Master Academy consta di tre moduli residenziali (due nell’anno 2022 ed uno nel 2023), nel corso dei quali i giovani medici saranno coinvolti in un percorso formativo articolato su lezioni frontali e sessioni pratiche per applicare le nozioni apprese alla realtà clinica.

Tali moduli si svolgeranno nell’auditorium e nel centro di ricerca clinica del center for advanced studies and technology dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara con la costante partecipazione e supervisione del prof. Consoli e della prof.ssa Formoso. A questi moduli si aggiungeranno quattro webinar live (tre nel 2022 ed uno nel 2023) al fine di affrontare tutte le principali tematiche legate alla gestione del diabete di tipo 2.

I moduli ed i webinar, che prevedono l’intervento di docenti e medici provenienti dai più prestigiosi centri italiani specializzati nella cura del diabete, sono stati definiti sulla base delle esigenze espresse dai neo-specialisti, raccolte mediante uno specifico questionario nell’ambito di un progetto più ampio dal nome Archipelago-D, anche questo dedicato a giovani medici impegnati nel campo della diabetologia.

Il primo modulo si terrà nei giorni 12 - 13 - 14 maggio 2022.