Mascherine Ffp2: i migliori dispositivi colorati e particolari per proteggersi con stile

È obbligatorio l’uso delle mascherine Ffp2 a bordo dei mezzi pubblici, negli stadi e nei palazzetti dello sport, oltre che in cinema e teatri. Questo è quanto stabilito dall’ultimo decreto del Governo, ufficializzato e illustrato nella serata del 23 dicembre.

Le mascherine Ffp2 diventano, quindi, fondamentali e in commercio, oltre a quelle bianche, ce ne sono anche di colorate e caratterizzate da particolari fantasie.

Protech: mascherine Ffp2 colorate Made in Italy

Clicca qui per acquistare le mascherine FFP2 mimetiche su ShopToday

Protech firma una serie di mascherine Ffp2 certificate Ce, di alta qualità e disponibili in colori e fantasie differenti.

Progettate e realizzate in Italia secondo la normativa EN149:2001+A1:2009 per i DPI e certificate e marcate CE 2233, oltre a rispettare il regolamento EU 425/2016. Le Ffp2 di Protech sono imbustate singolarmente e sigillate a caldo, per consentire un utilizzo più igienico e sicuro e garantire una perfetta conservazione evitando qualsiasi contaminazione, e donano una protezione da batteri e particolato con capacità di filtraggio superiore al 95% (BFE ≥ 95%).

Clicca qui per acquistare le mascherine FFP2 blu su ShopToday

Le mascherine Ffp2 Protech hanno doppio elastico ergonomico, stringinaso regolabile in alluminio e imbottitura proteggi naso. Sono composte da 5 strati, motivo per cui garantiscono la massima efficacia e protezione.

Con l’acquisto di una confezione da 20 o da 25 Ffp2 si riceverà in omaggio Primagel da 50ml, un gel disinfettante per le mani senza risciacquo, che svolge un’azione più efficace rispetto al semplice igienizzante, arrivando a eliminare il 99% dei batteri, e facile da usare.

Clicca qui per acquistare le mascherine FFP2 rosa su ShopToday

Primagel Plus è un prodotto presidio medico chirurgico certificato dal Ministero della Salute, ha proprietà disinfettanti, battericide, virucide, fungicide e tubercolicide. Contiene il 70% di alcol etilico ed è perfetto da portare sempre con sé.

Clicca qui per acquistare le mascherine FFP2 leopardate su ShopToday

Clicca qui per acquistare le mascherine FFP2 nero opaco su ShopToday