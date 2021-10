I rimedi migliori contro il mal di schiena

Prima o poi e per diversi motivi tutte le persone possono soffrire di mal di schiena. Può trattarsi di una condizione momentanea o costante. Questo perché sono molti i fattori scatenanti.

Il mal di schiena è infatti una patologia dolorosa, talvolta sopportabile, altre volte meno, dovuta a un’infiammazione su dorso e colonna vertebrale. Ne esistono diverse tipologie: lombalgia, dorsalgia e cervicalgia.

La lombalgia si localizza nella parte bassa della schiena e coinvolge spesso arti inferiori e nervo sciatico. La dorsalgia riguarda la regione dorsale e i laterali della schiena. Mentre la cervicalgia si manifesta nella zona del collo e può essere collegata a mal di testa, fastidio e persino insonnia.

I rimedi

Il primo modo per evitare il mal di schiena è quello di assumere sempre una postura corretta. Eventualmente la ginnastica posturale può educare in tal senso, così come non bisogna trascurare lo stretching.

Inoltre è utile non calzare sempre le stesse scarpe tutti i giorni, svolgere regolarmente attività fisica, usare sedie ergonomiche, se si lavora da seduti. Sono utili anche brevi esercizi di rilassamento muscolare e sedute di massoterapia oltre che impacchi caldi nella regione dolente.

I migliori esercizi contro il mal di schiena

La ginnastica posturale e lo stretching aiutano a superare il mal di schiena e a scansare il problema. esercizi di allungamento e rafforzamento lombare, da fare sia con attrezzi che a corpo libero, miglioreranno il tono muscolare.

In caso di mal di schiena frequente è necessario contattare il proprio medico curante. Sarà lui a valutare l’entità della patologia e consigliare terapia ed esami necessari.