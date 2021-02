Come calcolare l’indice di massa corporea e a cosa serve

Conosciuto anche come Imc o Bmi, l’indice di massa corporea è un parametro che stima il peso forma di una persona. Fare il calcolo è molto semplice ed è un valore utile, ma non essenzialmente determinante, agli specialisti per studiare una buona strategia in grado di migliorare lo stato di salute del paziente.

Cos’è

L’indice di massa corporea è il valore che si ottiene dal rapporto tra peso e altezza. Il risultato deve comunque tenere conto di altri dati: età, tipo morfologico, struttura ossea, percentuali di massa grassa e magra e sesso.

Come calcolarlo

La formula per ottenere il valore è:

Bmi = (peso in kg): (altezza in metri x altezza in metri)

Un esempio: se si è alti 1,65 metri e si pesa 60 kg, la formula sarà 60: (1,65 x 1,65), per un Bmi di 22. Una volta ottenuto il valore, questo dovrà poi essere confrontato con i valori di riferimento individuati dall’Oms:

al di sotto di 18,5 - sottopeso

compreso tra 18,5 e 24,9 - normopeso

compreso tra 25 e 30 - sovrappeso

al di sopra di 30 - obesità

L’indice di massa corporea non può essere utilizzato nelle persone con meno di 18 anni e nelle donne in gravidanza.

Attendibilità

L’indice di massa corporea è stato sviluppato nell'Ottocento da Adolphe Quetelet ed è ancora oggi uno strumento affidabile e di facile applicazione ma ha, come già specifico, qualche limite. Non è in grado, infatti, di valutare la reale composizione corporea e di individuare la distribuzione del grasso corporeo.

È utile in via generale, ma per una valutazione più accurata è necessario abbinare delle variabili: massa muscolare, massa ossea, proporzione tra lunghezza degli arti e statura, distribuzione regionale del grasso corporeo; quest’ultimo è importante per individuare eventuali patologie.

Per misurare velocemente la distribuzione regionale del tessuto adiposo basterà munirsi di un metro da sarto e misurare la circonferenza addominale (un centimetro sopra l'ombelico, senza compressione ed a una respirazione minima). Per valori superiori a 102 cm negli uomini e a 88 cm nelle donne il grado di rischio aumenta sostanzialmente.