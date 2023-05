Primo incontro sulla medicina di genere a Spoltore con gli esperti del settore [FOTO]

Primo incontro sulla medicina di genere nella sala consiliare del Comune di Spoltore con numerosi esperti del settore.

Il tema della giornata, "Percorsi di dialogo e cura tra curanti e curati", è stato infatti trattato da eccellenze della materia come Francesco Angrilli (medico ematologo e responsabile comitato scientifico dell'associazione Gruppo Abruzzese Linfomi), Giovannella Baggio (presidente centro studi nazionale salute e medicina di genere), Laura Bonanni (docente di neurologia all'università di Chieti), Maria Rosaria Cesarone (medico angiologa), il cittadino spoltorese Agostino Consoli (docente di diabetologia all'Unich, direttore centro scienze dell'Invecchiamento e Medicina Traslazionale), Elvira De Leonibus (dirigente di ricerca del Cnr), Francesca Di Meco (biologa nutrizionista), Annarita Frullini (medico psicoterapeuta, gruppo regionale Medicina di Genere, Centro Studi Strategia di Genere).

Presenti anche i consiglieri comunali Marzia Damiani (docente di fisioterapia all'Unich), Giulia Zona (responsabile segreteria studenti medicina e farmacia all'Unich) e Agnese Di Naccio (medico di base a Spoltore).

Così commenta il sindaco Chiara Trulli: "È stato un pomeriggio davvero interessante, in cui abbiamo trattato dei temi a cui la nostra amministrazione è particolarmente attenta come la salute delle donne e la lotta alla violenza di genere. Il livello dei relatori è stato altissimo, e tengo a ringraziarli per l'importante contributo che hanno offerto alla nostra cittadinanza su temi così importanti. Ringrazio anche l'assessore Nada Di Giandomenico, che ha presenziato all'evento, e tutti i consiglieri che hanno contribuito a realizzarlo».

Nelle prossime settimane saranno proposti altri incontri relativi a questa importantissima tematica, grazie al protocollo d'intesa firmato dal nostro Comune con il centro studi strategia di genere.