Incontri di gruppo su premenopausa e menopausa al consultorio di Penne

Sono aperte le iscrizioni per accedere agli incontri di gruppo, che hanno come tematica “premenopausa e menopausa”. Gli incontri si terranno al consultorio di Penne (c. da Carmine, 107).

Giunta alla seconda edizione, questa iniziativa organizzata dall’Uosd assistenza consultoriale di Penne, diretta dalla dottoressa Maria Carmela Minna, ha l'obiettivo di informare e supportare le donne in questo delicato periodo di cambiamento fisiologico e psicologico.

Gli incontri, condotti da un'equipe di professioniste esperte (ginecologa, ostetrica, psicologa e assistente sociale), si svolgeranno in due pomeriggi di giovedì:

27 Giugno 2024, dalle ore 15 alle ore 17: "Premenopausa e menopausa: Il corpo nel naturale cambiamento"

18 Luglio 2024, dalle ore 15 alle ore 17: " Premenopausa e menopausa: tra cambiamenti emotivi ed aspetti psicologici - aspetti clinici, prevenzione e trattamento"

Ogni incontro avrà una durata di circa due ore e il numero massimo di partecipanti per gruppo è di 10 donne.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione, che può essere effettuata:

Telefonicamente al numero 085 8276525/22

Inviando una email all'indirizzo consultorio.penne@asl.pe.it

La menopausa rappresenta una fase naturale della vita di tutte le donne, che porta con sé una serie di cambiamenti fisici ed emotivi. È importante affrontarla in modo consapevole e con il supporto adeguato, per poter vivere questo periodo al meglio e nel pieno benessere.

Gli incontri organizzati dal consultorio di Penne vogliono essere un'occasione per le donne di confrontarsi con professioniste esperte, ricevere informazioni utili e condividere esperienze, per vivere la premenopausa e la menopausa con serenità e consapevolezza.